Вот уже два года голливудская звезда и её возлюбленный предпочитают держать свои отношения в строжайшем секрете от посторонних глаз.

Слухи о тайных отношениях Риз Уизерспун с немецким финансистом Оливером Харманном получили подтверждение от инсайдера, близкого к актрисе. Источник утверждает, что одной из ключевых причин выбора Харманна стала его отстраненность от мира кино. "То, что Оливер не связан с киноиндустрией, было большим плюсом, потому что он никогда не затмит её, если они появятся вместе на голливудских мероприятиях или встречах", — передаёт слова инсайдера издание Daily Mail. Похоже, Риз сознательно искала партнёра за пределами своей индустрии, ведь, как известно многим в Голливуде, с Уизерспун бывает непросто. "С Риз и так очень сложно иметь дело, потому что она всегда поступает по-своему. Это касается её дел в Голливуде, дружеских отношений и особенно её личных", — добавляет источник. Несмотря на это, Уизерспун пока не спешит под венец. "Риз сказала своим близким, что не хочет снова выходить замуж, но, конечно, это может измениться", — цитирует инсайдера. Сейчас актриса, кажется, просто наслаждается каждым моментом своей жизни.

Кто такой Оливер Харманн?

Информация о романе 50-летней Риз Уизерспун с немецким финансистом Оливером Харманном впервые просочилась в 2024 году. Кто же этот таинственный избранник? Оливер Харманн — фигура весьма влиятельная в мире финансов. Его состояние на сегодняшний день оценивается в внушительные 440 миллионов долларов! Он известен как бывший партнёр международного инвестиционного гиганта KKR, а также как соучредитель успешной инвестиционной компании Searchlight Capital Partners. И это ещё не всё: Оливер является гордым владельцем хоккейного клуба "Нью-Йорк Айлендерс".

Жизнь после развода

Стоит вспомнить, что 2023 год стал для Риз переломным: тогда она объявила о разводе с Джимом Тотом после 12 лет совместной жизни. От этого брака у актрисы есть сын Теннесси, которому в этом году исполнится 14. Не прошло и года после официального расставания, как папарацци уже запечатлели звезду на ужине с тем самым финансистом Оливером Харманном, что и подстегнуло волну слухов.

Дети Риз Уизерспун

Кроме юного Теннесси, у Риз есть ещё двое взрослых детей от предыдущего брака с актёром Райаном Филлиппом, с которым она развелась в 2006 году после семи лет семейной жизни. Это 26-летняя красавица Ава и 23-летний Дикон.

Новые горизонты

Помимо активной актёрской карьеры, Риз сейчас успешно развивает свою продюсерскую компанию Hello Sunshine, а также смело пробует себя на литературном поприще. В 2025 году свет увидел её дебютный роман "Ушёл, не попрощавшись", написанный в соавторстве с известным американским писателем Харланом Кобеном.

