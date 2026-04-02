В условиях экономии у многих владельцев возникает идея отказаться от специализированного корма и кормить кошек обычной едой со своего стола. Однако, как предупреждают специалисты, такой подход может серьёзно навредить здоровью питомца.

Главная причина — дефицит таурина

Ключевая проблема человеческой пищи для кошек — отсутствие таурина, незаменимой аминокислоты, жизненно необходимой для их организма. В отличие от людей и собак, кошки практически не способны синтезировать таурин самостоятельно и должны получать его с пищей.

Недостаток этой аминокислоты нарушает обмен веществ: ухудшается переваривание жиров, возникают проблемы с кишечником, появляется тошнота и потеря веса.

«Если её недостаток не восполнять, то образуется желчь, которая мешает всасыванию жиров. Так ломается весь метаболизм у питомца», — объясняет доктор биологических наук Анча Баранова.

К каким последствиям это приводит

Дефицит таурина может вызвать серьёзные и необратимые последствия. У кошек развивается дилатационная кардиомиопатия — увеличение сердца, при котором оно хуже перекачивает кровь.

Также возможна потеря зрения, причём это состояние часто оказывается необратимым. У животных ухудшается состояние зубов, снижается иммунитет, появляются проблемы с репродуктивной функцией.

Кроме того, у котят, рождённых от кошек с дефицитом таурина, могут возникать нарушения развития, в частности со стороны костной системы.

Почему уличные кошки справляются лучше

Парадоксально, но уличные кошки в некоторых случаях питаются более полноценно, чем домашние, переведённые на «человеческую» еду. Причина в их естественном рационе: мыши содержат большое количество таурина, который кошки получают при охоте.

Именно поэтому специализированные корма для кошек уже десятилетиями обогащаются этой аминокислотой — в среднем от 35 до 250 мг в сутки.

Молоко — не лучший выбор

Распространённый миф о пользе молока для кошек также не соответствует действительности. С возрастом большинство животных теряют способность усваивать лактозу.

Даже небольшое количество молока может вызвать у питомца рвоту или диарею.

Почему нельзя ориентироваться на собак

Некоторые владельцы считают, что кошкам можно давать собачий корм. Однако это опасное заблуждение: собаки способны самостоятельно вырабатывать таурин, поэтому в их корме он отсутствует.

Для кошек такой рацион может быстро привести к дефициту жизненно важного вещества.

Что важно помнить

Кормление кошки «со стола» кажется простым решением, но на практике оно несёт серьёзные риски для здоровья животного.

Правильный рацион должен учитывать физиологические особенности кошек, а не человеческие привычки. Именно поэтому специализированный корм остаётся самым безопасным и сбалансированным вариантом питания.