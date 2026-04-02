Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Яркий макияж и тропический торт: как дочь Кристины Орбакайте отпраздновала 14-летие в эксклюзивной ложе на матче

Дата публикации: 02.04.2026
Певица Кристина Орбакайте показала подписчикам, как её дочь Клавдия весело провела свой четырнадцатый день рождения.

Кристина Орбакайте порадовала своих подписчиков в социальных сетях, продемонстрировав роскошную вечеринку, которую она организовала в Майами, своем нынешнем доме, для своей дочери Клавдии, отмечавшей четырнадцатилетие. Звезда эстрады выбрала необычное место для праздника – вип-ложу на игре местной баскетбольной команды.

"Что можно придумать на день рождения подростку-дочке? У нас возникла такая идея, поскольку мы в Майами празднуем. Клава, мне кажется, счастлива", — заявила Орбакайте на видео со дня рождения.

Сама виновница торжества предстала перед гостями в стильных брюках и топе, дополненных выразительным макияжем. Михаил Земцов, отец Клавдии и супруг Орбакайте, преподнес ей великолепный торт, декорированный тропическими пальмами и сияющими свечами.

День рождения дочери Кристины Орбакайте

Праздничные моменты и поздравления

Немного ранее 54-летняя Кристина уже делилась кадрами с трогательной фотосессии дочери, устроенной к этому знаменательному событию. Снимки были сделаны на живописной набережной, где Клавдия позировала в элегантном платье с декольте рядом с шикарным кабриолетом. В социальных сетях именинницу также тепло поздравила её знаменитая бабушка, Алла Пугачёва.

Клавдия Земцова

Кристина Орбакайте с мужем и дочерью

Семья Кристины Орбакайте

Клавдия является самой младшей из детей Кристины Орбакайте. У артистки также подрастают двое сыновей от предыдущих браков: 27-летний Дени, рожденный от чеченского бизнесмена Руслана Байсарова, и 34-летний Никита, чей отец — певец Владимир Пресняков. Для 48-летнего Михаила Земцова дочь от Кристины стала первым ребенком.

Фото: orbakaitek/Instagram

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео