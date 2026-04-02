Долгожданная новость пришла из королевских кругов! Питер Филлипс, старший сын принцессы Анны, и его очаровательная невеста Харриет Сперлинг наконец-то объявили о своих свадебных планах. Как стало известно от издания Daily Mail, 48-летний Питер поведет к алтарю свою 44-летнюю избранницу, медсестру Харриет Сперлинг, в пятницу, 6 июня. Церемония обещает быть особенной и пройдет в живописной церкви Всех Святых в Кембле (Сиренчестер).

Однако, поклонникам королевских торжеств стоит знать, что церемония будет проходить в узком кругу, вдали от посторонних глаз. Король Карл III и принц с принцессой Уэльскими уже посвящены в грядущее событие. Пара официально заявила: "Их Величества король и королева, принц и принцесса Уэльские также были уведомлены об этом объявлении. Дополнительные подробности будут объявлены в установленном порядке". Вероятно, решение о приватности связано с тем, что для старшего внука покойной королевы Елизаветы II это уже второй брак.

О Питере Филлипсе

Стоит напомнить, что Питер, старший сын принцессы Анны, появился на свет в первом браке своей матери с капитаном Марком Филлипсом. Интересный факт: его родители сознательно отказались от полагающегося ему по праву рождения титула.

Прошлое Питера: первый брак и семейная жизнь

Первый раз Питер Филлипс связал себя узами брака в 2008 году с очаровательной канадкой Отэм Келли. То была пышная и традиционная королевская свадьба! Отэм блистала, идя к алтарю капеллы Святого Георгия в великолепной тиаре своей свекрови Festoon. После такого грандиозного события супруги даже продали эксклюзивные фотографии торжества журналу Hello за впечатляющие 500 тысяч фунтов стерлингов. В их браке на свет появились две прекрасные дочери, Саванна и Айла. Однако, к сожалению, в 2021 году пара официально развелась, завершив свою общую историю.

Новая любовь и помолвка

Спустя три года после развода, Питер вновь обрел счастье и представил свою новую возлюбленную самому королю Карлу III. Его избранницей стала Харриет Сперлинг – заботливая медсестра педиатрического отделения Национальной службы здравоохранения Великобритании. Прошлым летом пара с радостью объявила о своей помолвке, вызвав волну умиления. Стоит отметить, что кольцо для своей невесты Питер заказал в том же легендарном ювелирном доме Philip Antrobus Ltd, где когда-то было создано кольцо для его деда, принца Филиппа – очень символичный жест!

