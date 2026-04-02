Мечтаете внести свежую нотку в пасхальное меню? Тогда смело попробуйте испечь швейцарский пирог – это не просто необыкновенно вкусная, но и поистине оригинальная замена привычной паске! Делимся с вами простым и понятным рецептом, раскрывая все кулинарные секреты.

Изысканные ингредиенты для вашего шедевра

Для теста

Мука пшеничная – 200 г

Сахар – 2 ст. л.

Соль – 1 ч. л.

Лимон – 0,5 шт. (цедра)

Масло сливочное 82% – 80 г

Ледяная вода – 125 мл

Для начинки

Варенье абрикосовое – 5 ст. л.

Молоко – 400 мл

Ванильный экстракт – 1 ч. л.

Соль – 1 щепотка

Мука кукурузная – 4 ст. л.

Лимон – 0,5 шт. (цедра и сок)

Масло сливочное 82% – 1 ст. л.

Сахар – 3 ст. л.

Грецкие орехи – 60 г

Яйца куриные – 3 шт.

Изюм – 100 г

Сахарная пудра – по вкусу

Пошаговое приготовление: создаем волшебство

В просторной миске объедините муку, сахар, соль и ароматную лимонную цедру. Добавьте охлажденное сливочное масло, нарезанное небольшими кубиками, и аккуратно разотрите его с мучной смесью кончиками пальцев, пока не получите рассыпчатую крошку. Сформируйте углубление в центре, влейте ледяную воду и бережно перемешайте до образования однородного теста. Важно не переусердствовать с замешиванием, чтобы тесто не стало слишком плотным. Придайте тесту форму диска, оберните его пищевой пленкой и отправьте в холодильник минимум на один час.

Охлажденное тесто раскатайте и аккуратно выложите в круглую форму для тарта диаметром 26 см. Чтобы основа оставалась идеальной, поместите форму с тестом в морозильную камеру на время, пока будете готовить начинку.

В кастрюле доведите до кипения молоко с ванильным экстрактом и щепоткой соли. Всыпьте кукурузную муку и тщательно перемешайте. Уменьшите огонь до минимума и варите примерно 10 минут, постоянно помешивая, пока масса не приобретет густую консистенцию. Снимите кастрюлю с плиты, добавьте лимонную цедру, свежевыжатый лимонный сок, сливочное масло, сахар и измельченные грецкие орехи. Все хорошенько перемешайте и дайте начинке остыть в течение минимум 10 минут.

Разогрейте духовой шкаф до 200°C. В чистой миске миксером взбейте яичные белки до образования плотных, блестящих пиков. Когда кукурузная смесь немного остынет, по одному введите яичные желтки, затем осторожно лопаткой вмешайте взбитые белки и, в конце, добавьте изюм.

На основу из теста сначала равномерно распределите абрикосовое варенье, а затем выложите готовую начинку. Выпекайте пирог в разогретой духовке около 40 минут, пока его верх не приобретет аппетитный золотистый оттенок, а низ полностью не пропечется.

Из пергаментной или вощеной бумаги вырежьте очаровательную фигурку зайчика – это можно сделать от руки или воспользовавшись формочкой для печенья в качестве трафарета. Аккуратно поместите зайчика в центр остывшего пирога. Когда десерт полностью остынет, обильно посыпьте его сахарной пудрой. Снимите трафарет – и ваш пасхальный шедевр готов!