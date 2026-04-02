Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Этапы любви: как правило «3–3–3» помогает оценить отношения

Люблю!
Дата публикации: 02.04.2026
BB.LV
В начале отношений эмоции часто мешают трезво оценить ситуацию. Психологи предлагают ориентироваться на так называемое правило «3–3–3» — модель, которая помогает понять, насколько перспективен союз и стоит ли в него вкладываться.

Что такое правило «3–3–3»

Правило «3–3–3» описывает три ключевых этапа развития отношений: первые 3 встречи, первые 3 месяца и первые 3 года. Каждый из этих периодов раскрывает партнера с новой стороны и помогает увидеть реальные перспективы союза. Этот подход позволяет не делать поспешных выводов на фоне сильной симпатии и лучше понимать динамику отношений.

Первые 3 встречи: эффект новизны

На начальном этапе люди показывают себя с лучшей стороны. Включается эффект новизны, желание понравиться, поэтому поведение часто не отражает реальный характер. Именно в этот период возникает сильная химия, однако она не всегда связана с долгосрочной совместимостью. Психологи советуют не строить серьезных ожиданий, а просто наблюдать за поведением человека.

Первые 3 месяца: проверка реальностью

Со временем маски начинают спадать. Примерно через несколько месяцев партнеры становятся более естественными: проявляются привычки, особенности характера, отношение к конфликтам. Этот этап важен для оценки базовой совместимости — совпадают ли ценности, комфортно ли вместе в повседневной жизни, есть ли взаимное уважение.

Первые 3 года: устойчивость отношений

Долгосрочная перспектива становится понятной уже в течение нескольких лет. К этому моменту проходит этап влюбленности, и отношения либо переходят в стабильную фазу, либо начинают разрушаться.Именно здесь становится очевидно, готовы ли партнеры вкладываться друг в друга, решать проблемы и строить совместное будущее.

Почему это правило работает

Эксперты отмечают, что отношения развиваются по определенной психологической динамике. Сначала действует гормональный всплеск, затем наступает этап адаптации, а после — фаза осознанного выбора.

Правило «3–3–3» помогает не торопиться с решениями и не идеализировать партнера раньше времени, а постепенно оценивать отношения на каждом этапе.

...Правило «3–3–3» не является строгой формулой, но служит удобным ориентиром. Оно помогает сохранить трезвый взгляд на отношения и понять, есть ли у них потенциал. Вместо поспешных решений психологи советуют наблюдать за динамикой и делать выводы по мере развития связи.

#отношения #эмоции #психология #мужчина и женщина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео