С апреля 2026 года итальянский город Венеция вновь будет брать плату за вход, как и анонсировалось ранее. При этом, как сообщает Euronews Travel, в этом году платных дней будет больше – 60 против 54 годом ранее.

Как действует плата за вход в Венецию

В частности, в 2026 году туристы, приезжающие в этот город на воде на один день без ночевки, должны будут платить дополнительный входной налог по пятницам, субботам и воскресеньям, а также в некоторых праздничные дни (например, на Пасху) в течение четырех месяцев:

Апрель: 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Май: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31

Июнь: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28

Июль: 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25 26

Как и в 2025 году, плата за однодневные поездки будет взиматься в часы пик с 8:30 до 16:00. Вне этих часов вход бесплатный.

При этом туристам стоит "забронировать" свой день в Венеции на специальной платформе. Взамен они получают QR-код, который будет проверяться на контрольно-пропускных пунктах в семи точках доступа по всему городу.

Посетители, забронировавшие номера в отеле, также должны ввести информацию о своем отеле и получить QR-код для предъявления на контрольно-пропускных пунктах. Однако им не нужно платить, поскольку в их счете за отель уже будет указана плата за проживание в Венеции.

Как и в прошлом году, сбор составляет 5 евро, а туристы, которые бронируют вход менее чем за четыре дня, должны заплатить 10 евро. Также в ключевых точках города, например, возле железнодорожного вокзала Санта-Лучия, могут проводиться проверки QR-кодов. туристам, не оплатившим сбор или не зарегистрировавшимся как освобожденные от него, грозит штраф от 50 до 300 евро. Цель налога – обуздать "кратковременный" туризм, часто перегружающий небольшой город в самые загруженные месяцы и приносящий мало пользы его жителям.

Впрочем данные за прошлый год показывают, что количество однодневных посетителей снизилось лишь незначительно по сравнению с предыдущими годами. В пиковые даты город посетило почти 25 000 туристов – это половина населения Венеции.