29 марта Станиславу Говорухину исполнилось бы 90 лет. Его культовые работы — «Место встречи изменить нельзя», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «Десять негритят» и многие другие — навсегда вписаны в золотой фонд кинематографа, демонстрируя невероятный масштаб его режиссерского гения. Среди звезд первой величины, чью карьеру запустил именно Говорухин, — Светлана Ходченкова и Лариса Удовиченко. Они не раз выражали глубокую благодарность мэтру за то, что он помог им уверенно сделать первые шаги в мире большого кино. Давайте вспомним этих и других выдающихся артисток, чья судьба изменилась после съемок у Говорухина. В нашей статье мы расскажем о женщинах, которым режиссер открыл двери в мир кинематографа.

Светлана Ходченкова

Неслучайно Светлану часто называют «актрисой Станислава Говорухина». Именно он, в далеком 2003 году, разглядел юное дарование, пригласив ее на съемки фильма «Благословите женщину». 20-летняя Ходченкова, тогда еще первокурсница Щукинского училища, изначально пробовалась на второстепенную роль сестры главной героини, которую должна была сыграть Мария Миронова. Однако после прослушивания Станислав Сергеевич был настолько впечатлен, что без колебаний утвердил Светлану на главную роль.

Начинающая актриса справилась с задачей блестяще, и картина завоевала множество наград. Интересный факт: именно по настоянию режиссера Ходченкова, в прошлом модель, отошла от модельных стандартов. Говорухину для образа главной героини требовалась артистка с более пышными формами. Светлана пыталась похудеть, но каждый раз сталкивалась с категорическим недовольством своего киногуру. Спустя всего два года режиссер вновь пригласил Светлану в свой проект — фильм «Не хлебом единым».

Однако после этого их творческие пути разошлись, и между мэтром и его ученицей возникли разногласия. Ходили слухи, что причиной стало недовольство Станислава Сергеевича резким похудением актрисы. По его глубокому убеждению, Ходченкова была призвана стать новой Нонной Мордюковой российского кино, а сбросив килограммы, по его мнению, она утратила свою уникальную индивидуальность. Тем не менее, спустя много лет режиссер и актриса возобновили общение: мэтр вновь пригласил Светлану на главную роль в своем фильме «Конец прекрасной эпохи».

Лариса Удовиченко

Лариса Удовиченко начала свой путь в кино еще 15-летней школьницей, и именно в этом юном возрасте ей улыбнулась невероятная удача. На съемки ее первого фильма «Счастливый Кукушкин» совершенно случайно заглянул сам Станислав Говорухин. Актерский талант бойкой и харизматичной Удовиченко не остался незамеченным мэтром, и он предложил ей роль служанки в своей картине «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Правда, все сцены с участием Ларисы режиссер в итоге, к сожалению, вырезал...

Через несколько лет Говорухин вновь пригласил ее, на этот раз в легендарный телесериал «Место встречи изменить нельзя», предложив роль милиционерши Синичкиной. Удовиченко не слишком пришлась по душе это амплуа — героиня казалась ей чересчур лирической и пресной. А вот образ проститутки Маньки-Облигации — это было совсем другое дело, гораздо более яркое и интересное! Станислав Сергеевич долго колебался, но в конце концов все же дал Ларисе разрешение сыграть эту «девушку легкого поведения». Актриса не раз с теплотой признавалась, что именно эта роль стала для нее одной из самых значимых в жизни, по сути положив начало ее блистательной карьере.

Съемки в этой ленте положили начало их крепкой дружбе с режиссером. Однако, к сожалению, больше он не приглашал ее в свои фильмы… «Он зовет других актрис. Мне неудобно спрашивать почему. При каждой встрече пытаюсь это сделать. И… не могу», — с легкой грустью призналась знаменитость в одном из своих интервью.

Аглая Шиловская

Аглая Шиловская — представительница прославленной театральной династии: ее дедушка, Всеволод Шиловский, — известный актер и режиссер, а отец, Илья Шиловский, — сценарист и режиссер. Девушка, решив продолжить семейные традиции, поступила в Щукинское училище. Еще будучи первокурсницей, она вместе с другими юными актрисами отправилась на фотопробы к новой картине Говорухина «В стиле jazz» и сразу же произвела на него впечатление. Спустя всего несколько дней Аглая и две ее сокурсницы уже были на «Мосфильме».

«Одна девочка зашла, пятнадцать минут поговорила, вторая — пять минут. А я там засела на полтора часа… Сначала я не знала, как подступиться к Станиславу Сергеевичу. Он отрицательно отреагировал на то, что мне всего пятнадцать лет. И тут я говорю, что умею играть флейте, на фортепиано, петь умею. Он: ''Ну, давай''», — с улыбкой вспоминала Аглая в одном из интервью. Обрадованная девушка устроила настоящий импровизированный концерт, после которого мэтр без колебаний утвердил ее на главную роль.

Многие тогда поспешили предположить, что Шиловской помог ее знаменитый дедушка, но у актрисы на этот счет совершенно другое мнение: «Как будто режиссеру такого уровня, как Говорухин, можно навязать кого-либо. Он сам выбирает».