Развод Ксении Алферовой и Егора Бероева, безусловно, стал одним из самых обсуждаемых событий начала 2026 года. Несмотря на то, что актриса появлялась на публике и общалась с прессой, она долгое время избегала углублённых разговоров о произошедшем. И вот, наконец, произошло то, чего поклонники, вероятно, уже и не надеялись дождаться: Ксения дала откровенное интервью Лауре Джугелии. Вместо того чтобы вдаваться в подробности бытовых конфликтов или дележа имущества, Алферова сосредоточилась на действительно значимых для неё вещах: размышлениях о венчании, которое не подвластно никаким официальным документам, о четверти века ответственности и о некоторых пикантных деталях, сопутствующих расставанию. Беседа началась с темы, которая всколыхнула сотни интернет-пользователей: с нашумевшего поста Егора, где он прокомментировал их развод. Многим его высказывания показались слишком резкими и даже оскорбительными.

Несогласованный пост

«Со мной это не было согласовано. Это какая-то импровизация неудачная, на мой взгляд. О которой я уверена, он уже много раз пожалел… Слова подобраны, наверное, не совсем верно», — сказала Ксения, не скрывая удивления от необдуманного, с ее точки зрения, поступка. Алферова призналась, что сам пост не вызвал у неё сильного негатива, ведь самые драматичные события развернулись для неё гораздо раньше. «Просто этот пост — самое маленькое, что в моей жизни могло произойти. То есть это уже некое последствие. Все самое страшное случилось значительно раньше. Не четыре года назад все же, а меньше. Он немножко преувеличил», — отметила актриса, ещё раз отмечая, что расстались они не в 2022 году, как заявил Бероев.

Венчание превыше всего

Ксения уточнила, что официальное расторжение брака произошло 16 мая 2025 года, хотя фактически они разошлись ещё в 2023-м. На вопрос Лауры Джугелии, почему же Алферова в интервью 2024 года продолжала называть себя женой, актриса ответила, что перед Богом она навсегда останется супругой Егора, так как они были венчаны.

«Нравится мне это или не нравится, я в вечности жена, не на бумаге. С венчанием это ровно так. Обряд развенчания? Нет, такого нет!» — заявила знаменитость. Для Ксении развод стал настоящей личной трагедией. С детства она мечтала об одном муже на всю жизнь, но судьба распорядилась иначе. Актриса не желает обсуждать истинные причины разрыва, считая самым важным сохранить тёплые воспоминания о четверти века, проведённой рядом с Бероевым. «Мне очень важно сберечь это внутри себя. И поэтому я просила не писать комментарии. Это то, что питает, это то, что нельзя дать разрушить никому. Я сейчас не говорю остаться друзьями, я говорю про твои внутренние ощущения», — рассказала Ксения.

Невозможность дружбы после любви

Ксения убеждена, что попытки остаться друзьями с бывшими возлюбленными и тем более общаться новыми семьями – это нечто отвратительное. После расставания они с Егором сохранили лишь формальные отношения, и, по её мнению, это единственно верный путь. Если же дружба возможна, то, скорее всего, настоящей любви и не было, а брак был лишь видимостью. За время, прошедшее с момента разрыва, Алферова сделала для себя множество важных выводов. Главный из них – нельзя полностью растворяться в другом человеке и пытаться "спасать" того, кто об этом не просит. Партнёр – это полноценная, самостоятельная личность, способная принимать решения без посторонней помощи. Ксения всегда имела склонность всех оберегать и выручать, но в определённый момент она решительно сказала себе: "Стоп". Тогда она пришла к мужу с ультиматумом: либо они кардинально меняют свои отношения, либо полностью их прекращают. Егор принял своё решение и покинул их общий дом.

Теория половинок и новые отношения

Ещё одно важное осознание Ксении – ошибочность "теории половинок". Каждый из нас приходит в мир уже целостной личностью, и нет необходимости искать кого-то, кто "дополнит" нас. О том, что Бероев связал себя узами брака с 21-летней актрисой, Алферова узнала из СМИ. И, очевидно, столь значительная разница в возрасте всё же вызвала у Ксении некоторое недоумение: «Сейчас многие вещи становятся нормальными, которые ненормальны». Сама же Алферова пока совершенно не готова к новым отношениям. Актриса признаётся, что после пережитого опыта она испытывает опасения по отношению к мужчинам. При этом знаменитость подчёркивает, что наличие или отсутствие партнёра рядом не является гарантией счастья.