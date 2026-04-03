Звезда оставила после себя шикарный дом и две столичные квартиры, которые были переписаны на её близких.

После ухода из жизни любимой многими актрисы Анастасии Заворотнюк, общественность активно обсуждала, что же стало с её внушительным имуществом. Как выяснилось, звезда позаботилась о будущем своих родных заранее: по данным СМИ, она успела оформить загородный особняк и две столичные квартиры на своих детей.

"Актриса владела двумя квартирами в Москве: одной на улице Мытной в центре столицы (площадью 190 квадратных метров), второй в районе Мосфильма на улице Улофа Пальме в современном ЖК, где актриса и была прописана. Говорят, что эти квартиры остались старшей дочери и сыну актрисы", — сообщают источники.

Роскошный загородный особняк

Что касается шикарного загородного дома в живописном подмосковном Крёкшине, его Анастасия переписала на свою маму, Валентину Борисовну, и самую младшую дочь, Милу. Примечательно, что участок под этот внушительный особняк площадью в 900 квадратных метров актриса приобрела ещё в 2012 году, взяв для этого кредит.

Старшие дети Анастасии Заворотнюк и её мать.

Память и семья

Стоит напомнить, что 29 мая 2024 года, в возрасте 53 лет, Анастасия Заворотнюк ушла из жизни, завершив долгую и мучительную борьбу с онкологическим заболеванием мозга. Всю последнюю дорогу, до самого её последнего вздоха, рядом с актрисой неизменно был её любящий супруг, известный фигурист Пётр Чернышёв, с которым они связали себя узами брака в 2008 году. По свидетельствам, Анастасия скончалась прямо на его руках, находясь в хосписе.

Спустя десятилетие после того счастливого дня, когда Анастасия вышла замуж за Петра, у пары появилась на свет их общая дочь Мила, которой сейчас уже семь лет. Помимо Милы, у яркой звезды сериала "Моя прекрасная няня" остались ещё двое взрослых детей от предыдущих союзов: 29-летняя дочь Анна и 24-летний сын Майкл. Примечательно, что в прошлом году Анна подарила жизнь своему первенцу, что стало особенным событием накануне дня рождения её знаменитой матери.

