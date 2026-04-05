Пасха — отличный повод порадовать близких необычным десертом. Шоколадные яйца с нежным муссом выглядят эффектно, а готовятся проще, чем кажется. Такой десерт сочетает воздушную текстуру, насыщенный вкус шоколада и хрустящую глазурь.

Что понадобится

Для мусса: желатин, вода, шоколад, молоко, крем-сыр, сливки и сахарная пудра. Для глазури: шоколад, растительное масло и измельчённые орехи.

Как приготовить мусс

Сначала желатин заливают холодной водой и оставляют набухать, затем аккуратно растапливают. Шоколад растапливают и соединяют с горячим молоком и желатином, тщательно перемешивая до однородности.

После этого добавляют крем-сыр комнатной температуры и взбивают смесь. Массу оставляют немного остыть, чтобы она стала более стабильной.

Добавляем сливки

Холодные сливки взбивают с сахарной пудрой до лёгкой пышности. Затем аккуратно вводят в шоколадную основу, стараясь сохранить воздушную текстуру.

Формируем яйца

Формы слегка смазывают маслом. Подойдут даже небольшие пластиковые формы или половинки контейнеров.

Мусс раскладывают по формам и отправляют в морозильник на 1–2 часа. После застывания половинки соединяют между собой, используя немного мусса как «клей», и снова охлаждают.

Готовим глазурь

Шоколад растапливают с добавлением масла, затем вмешивают измельчённые орехи.

Замороженные заготовки погружают в глазурь несколько раз, чтобы добиться ровного слоя.

Финальный этап

Готовые яйца выкладывают на пергамент и отправляют в холодильник на 1–2 часа до полного застывания.

В результате получается десерт с нежной муссовой начинкой и плотной шоколадной оболочкой с лёгким ореховым хрустом.

Такие шоколадные яйца станут эффектным украшением пасхального стола и подойдут как для семейного чаепития, так и в качестве съедобного подарка.