Влияние отпуска на наш организм можно сравнить с интервальными тренировками.

Путешествия положительно влияют на здоровье и работоспособность человека. К такому выводу пришли ученые Техасского университета. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.

В рамках исследования специалисты провели эксперимент: 20 добровольцев отправились в морской круиз под контролем экспертов. Участникам выдали умные часы с приложением для отслеживания состояния организма. Устройства фиксировали пульс, уровень активности и характер движений.

Руководитель работы Джеймс Петрик отметил, что влияние отпуска можно сравнить с интервальными тренировками у спортсменов. По его словам, во время поездки сердце реагирует на новые впечатления так же, как на кратковременные физические нагрузки, а периоды расслабления обеспечивают полноценное восстановление. Такое чередование, как подчеркнул учёный, способствует укреплению сердечной мышцы.

Исследование, основанное на когнитивно-активационной теории стресса, показало, что путешествия расширяют адаптационные возможности организма, повышают устойчивость к нагрузкам и давлению, а также укрепляют социальные связи и способствуют развитию личности.

Главный вывод работы — недельный отпуск снижает уровень стресса эффективнее короткой трёхдневной поездки. При этом точная граница, после которой эффект может снижаться, пока не установлена. Учёные допускают, что слишком длительное пребывание вне привычной среды способно дать обратный результат. В целом отпуск рассматривается как важный биологический механизм для поддержания нормальной работы организма.