Ровно 50 лет назад 5 апреля 1976 года на экраны вышла картина молдавского режиссера Эмиля Лотяну «Табор уходит в небо» по произведениям Максима Горького («Макар Чудра» и другим). Фильм получился невероятно ярким, романтичным, красивым, он заворожил зрителей. И только актеры знали, чего стоила им эта красота на экране.

Судьбоносная остановка

Юная Светлана (тогда она носила фамилию Фомичева, а позже, от своей бабушки-француженки, взяла псевдоним Тома) приехала из деревни в Кишинев — поступать в институт. Здесь, на автобусной остановке, ее и приметил актер, который собирался сниматься в фильме Эмиля Лотяну «Красные поляны»: он подыскивал подходящую девушку, которая могла бы сыграть его дочь.

Светлана долго не поддавалась на уговоры — ведь она приехала в город, чтобы стать юристом! Но Лотяну сумел уговорить юную красавицу. И она не смогла остаться равнодушной к обаянию взрослого мужчины — умного и талантливого. Между режиссером и начинающей актрисой разгорелся нешуточный роман, в котором было все — бурные ссоры и примирения, разрывы и воссоединения...

Когда спустя 10 лет Лотяну решил снимать фильм о цыганах, у него не было вопросов, кого взять на главную женскую роль, — красавицу цыганку Раду, смелую и гордую, сводящую с ума всех мужчин, должна была играть, конечно, Светлана. Несмотря на эту уверенность, режиссер настоял на том, чтобы Тома прошла наравне с другими претендентками кастинг и кинопробы. Тем очевиднее получился результат — было ясно, что, кроме нее, никто не справится с ролью Рады столь блестяще.

Танцы на раскаленном металле

Потом Светлана Тома рассказывала журналистам, что режиссерские приемы Лотяну — настоящее зверство: он никогда не был доволен актерской работой, постоянно кричал на артистов, повторяя: «Это плохо, очень плохо! Ужасно, бездарно! Идиоты!»

Разумеется, актеры очень нервничали — обстановка на площадке поддерживалась невыносимая, приходилось работать буквально «на разрыв». Но именно этого и добивался неординарный режиссер: он был убежден, что «нерв» актера при такой работе виден на экране, роль получается достоверной, «выпуклой», сильной, и зритель, видя нешуточное напряжение, заражается им, верит каждому слову.

Лотяну гонял своих подчиненных нещадно: заставлял всех вставать в пять утра и работать до семи вечера, и все это — в невыносимую жару, в Карпатах, где степь пропитана сухой пылью, а вокруг кочуют настоящие цыгане...

Когда снимали сцену, в которой Рада и ее возлюбленный Лойко Зобар танцуют в степи, Эмиль Лотяну не скрывал своего раздражения: из-за сапожек на каблуках Светлана постоянно сбивалась и спотыкалась на сухой земле, покрытой выжженной солнцем травой. Режиссер приказал артистам разуться и танцевать босиком на ровном листе жести, постеленном поверх земли. Опять не то...

Рассвирепевший Лотяну, сбросив обувь и носки, сам вскочил на жестяной «помост» - и тут же спрыгнул с него, потирая обожженные ступни. Пусть артисты танцуют в носках, — решил он. Но все равно было плохо — носки скользили... В конце концов Светлане Тома и ее партнеру, Григоре Григориу, пришлось все-таки плясать босиком на горячем жестяном листе. Зато сцена получилась невероятно страстная и чувственная.

В какой-то момент Светлана Тома, которой доставалось больше всех, не выдержала — сорвалась и улетела в Москву, попросту сбежала в надежде, что ее заменят другой актрисой. Но этого не произошло: когда через 10 дней она вернулась на съемочную площадку, выяснилось, что вся группа терпеливо ее дожидалась. Вот только Эмиль Лотяну очень обиделся и еще долго с ней не разговаривал, передавая все через третьих лиц.

Волшебство мелодии

Неподражаемая музыка Евгения Доги — бесспорная составляющая успеха «Табора...». Вместе с режиссером Дога месяцами изучал цыганские старинные мелодии и напевы, внимательно слушал старых певцов и певиц в таборах, кочевал вместе с ними, чтобы проникнуться колоритом подлинных народных напевов, отобрать только то, что отражает непокорную и страстную цыганскую душу.

Сотни встреч, сотни прослушиваний... Вдохновившись таборными песнями, Евгений Дога создал поистине бессмертные музыкальные произведения — Лотяну назвал их «музыкальной фреской» композитора.

Главная цыганка СССР

Вышедший на экраны в 1976 году, фильм мгновенно стал лидером проката: его посмотрели 65 миллионов зрителей. Журнал «Советский экран» назвал Светлану Тома лучшей актрисой года. Копии фильма были проданы в 120 стран — это рекорд, не побитый до сих пор. «Табор...» получил множество престижных наград.

Однажды Светлана Тома была приглашена выступить перед зрителями в центральном кинотеатре Харькова. Выйдя на сцену, актриса онемела от изумления: из зала были вынесены кресла, зато огромная толпа настоящих таборных цыган расположилась прямо на полу, с детьми и едой, со всеми своими пожитками... Кто-то сидел, кто-то лежал, здесь же ели, а когда во время демонстрации фильма звучали песни — многие вставали и начинали плясать.

Оказалось, что цыгане попросту выкупили на время этот кинотеатр — чтобы любоваться красавицей Радой без помех. Увидев на сцене маленькую хрупкую Светлану с волосами, убранными в жидкий хвостик, и в очках, они вознегодовали: кого им подсовывают? Они хотят видеть прекрасную Раду! Так и не поверив, что эта «девчонка в очках» играла в фильме главную роль, они сочли себя обманутыми и написали жалобу на директора кинотеатра.

После того как съемки были окончены, Светлана выкупила одежду, в которой играла Раду: цыганское платье, вышитую вручную яркую шаль и монисто. Эти вещи теперь хранятся в семье актрисы как напоминание о непростом, но самом ярком эпизоде в ее жизни, о фильме, сделавшем Светлану звездой.