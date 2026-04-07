Суд частично отклонил исковые требования Блейк Лайвли против Джастин Бальдони по делу, связанному со съемками фильма «Все закончится на нас». Большинство претензий актрисы не были приняты к рассмотрению.

Что решил суд

Из 13 заявленных требований суд отклонил десять, включая часть обвинений в домогательствах и клевете. Причиной стали юридические несоответствия: сторона Лайвли ссылалась на законы Калифорнии, тогда как события, согласно материалам дела, происходили в Нью-Джерси.

Также суд не принял иск о клевете, поданный против адвоката Бальдони.

В чем суть конфликта

Разбирательство связано с работой над фильмом «Все закончится на нас». Актриса утверждала, что во время съемок партнер по кадру допускал поведение, выходящее за рамки сценария.

Речь шла о поцелуях вне прописанных сцен, нарушении личных границ и неуместных комментариях.

Какие требования остаются в силе

Несмотря на частичное отклонение иска, процесс продолжается. Суд оставил в силе три требования: о преследовании, содействии преследованию и нарушении контракта.

По версии Лайвли, после её жалоб команда режиссера предпринимала действия, способные повлиять на её репутацию.

Публичная реакция и развитие конфликта

Дело вызвало широкий резонанс. В обсуждениях в сети пользователи активно оценивают не только юридическую сторону, но и возможные последствия для карьеры актрисы.

Со стороны Бальдони ранее звучали встречные обвинения — он заявлял о давлении со стороны Лайвли и её супруга Райан Рейнольдс.

В контексте конфликта также упоминалась Тейлор Свифт, однако она дистанцировалась от ситуации.

Окончательное решение по делу пока не вынесено. Дальнейшее рассмотрение оставшихся исков может существенно повлиять на исход этого конфликта и позиции сторон.