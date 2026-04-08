Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему дети заикаются и как им помочь: объясняет невролог

Люблю!
Дата публикации: 08.04.2026
Многие родители сталкиваются с ситуацией, когда ребенок начинает запинаться в речи. В одних случаях это естественный этап развития, в других — сигнал о более глубокой проблеме. Важно вовремя отличить временные речевые сбои от заикания, требующего внимания специалистов.

В раннем возрасте, особенно в период активного формирования речи, дети могут говорить с паузами, повторять слова и сбиваться. Это связано с тем, что мысль развивается быстрее, чем речевой аппарат успевает её выразить.

Что такое детское заикание

Заикание (логоневроз) — это нарушение плавности и ритма речи. Оно проявляется повторением звуков и слогов, удлинением слов, паузами и так называемыми «блоками», когда ребенок не может начать фразу.

Ключевой признак — регулярность. Если такие проявления сохраняются более нескольких месяцев и сопровождаются напряжением, речь идет уже не о временном явлении, а о нарушении. Чаще всего проблема проявляется в возрасте от 2 до 5 лет — в период наиболее активного развития речи.

Основные причины заикания

Специалисты подчеркивают: заикание редко возникает из-за одного фактора. Обычно речь идет о сочетании причин:

  • наследственная предрасположенность;

  • особенности работы нервной системы;

  • незрелость речевых центров;

  • возможные неврологические нарушения.

Стресс или испуг могут стать лишь триггером, но не основной причиной. Они запускают уже существующую предрасположенность, а не формируют проблему с нуля.

Как отличить норму от проблемы

Не каждое запинание — повод для паники. Важно обращать внимание на характер речи.

Нормальные возрастные особенности:

  • повторение слов или фраз;

  • паузы без напряжения;

  • отсутствие страха говорить;

  • ребенок не замечает своих ошибок.

Признаки заикания:

  • повторяются именно звуки и слоги;

  • речь сопровождается напряжением;

  • возникают «застревания»;

  • появляются дополнительные движения (моргание, кивки);

  • формируется страх речи.

Если такие симптомы нарастают, важно не откладывать консультацию.

Может ли заикание пройти само

В ряде случаев заикание действительно проходит без вмешательства — примерно у 70–80% детей. Однако ожидание не всегда безопасно. Если проблема сохраняется более полугода, усиливается или вызывает у ребенка тревогу, без помощи специалистов не обойтись. В противном случае есть риск, что нарушение закрепится и перейдет во взрослую жизнь.

К кому обращаться

Коррекция заикания требует комплексного подхода.

  • логопед — основной специалист, работающий с речью;

  • невролог — оценивает состояние нервной системы;

  • психолог — помогает при тревожности и страхе речи.

Диагностика включает анализ речи, эмоционального состояния ребенка и возможных провоцирующих факторов.

Как родители могут помочь

Поведение взрослых играет ключевую роль. Неправильная реакция может усилить проблему.

Чего не стоит делать:

  • торопить ребенка;

  • перебивать или договаривать за него;

  • акцентировать внимание на дефекте;

  • показывать раздражение или тревогу.

Что действительно помогает:

  • спокойная атмосфера дома;

  • медленная и четкая речь взрослых;

  • поддержка без давления;

  • терпеливое выслушивание.

Как лечат заикание

Основной акцент делается не на лекарствах, а на работе с речью и психикой.

Применяются:

  • дыхательные и речевые упражнения;

  • логопедические техники;

  • психотерапия;

  • игровые и творческие методы (арт- и сказкотерапия).

Медикаменты используются только как дополнительная мера.

От чего зависит результат

Успех коррекции напрямую связан с ранней диагностикой. Чем раньше начата работа, тем выше вероятность полного восстановления речи.

На результат влияют:

  • возраст ребенка;

  • степень выраженности проблемы;

  • эмоциональное состояние;

  • регулярность занятий;

  • участие родителей.

Детское заикание — это не просто речевая особенность, а сигнал, требующий внимания. В большинстве случаев при своевременной помощи проблему удается скорректировать или свести к минимуму. Главное — не игнорировать симптомы и не ждать, что всё пройдет само, если признаки сохраняются и усиливаются.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео