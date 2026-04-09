19-летняя Шайло Джоли-Питт, дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли, приняла участие в съемках клипа южнокорейской певицы Dayoung на песню What’s a Girl to Do. Девушка появилась в кадре в составе танцевальной команды и исполнила хореографию вместе с артисткой.

Новый шаг в карьере

Шайло Джоли-Питт уже несколько лет занимается танцами и развивает себя в хореографии. Участие в музыкальном видео стало для нее очередным профессиональным опытом, подтверждающим серьёзный интерес к этой сфере.

По данным источников, она проходила кастинг на общих условиях и не использовала известную фамилию, что подчёркивает стремление строить карьеру самостоятельно.

Образы с отсылкой к культовым ролям

В клипе Шайло Джоли-Питт появляется сразу в нескольких образах. Зрители обратили внимание на стилизации, напоминающие знаковые роли Анджелины Джоли.

В частности, пользователи отметили сходство с героиней фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», благодаря характерному стилю и визуальным деталям.

Опыт с детства

Это не первая работа Шайло Джоли-Питт перед камерой. В детстве она снялась в фильме «Загадочная история Бенджамина Баттона», где сыграла дочь персонажа, которого исполнил Брэд Питт.

Кроме того, она участвовала в озвучке анимационного проекта «Кунг-фу Панда 3», что также стало частью ее раннего опыта в индустрии.

Семья и личная жизнь родителей

После разрыва Брэда Питта и Анджелины Джоли, который произошёл в 2016 году, отношения внутри семьи остаются сложными. Сообщается, что часть детей дистанцировалась от отца и поддерживает мать.

У Брэда Питта и Анджелины Джоли шестеро детей — трое биологических и трое приёмных. В настоящее время Брэд Питт состоит в отношениях с Инес де Рамон, тогда как Анджелина Джоли предпочитает не раскрывать подробности личной жизни.