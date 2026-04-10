«Не будьте придурками»: Киану Ривз объяснил, как выжить в актёрской профессии

Дата публикации: 10.04.2026
В интервью для E! News Киану Ривз поделился неожиданно простым, но жёстким советом для начинающих актёров. По словам актёра, ключ к успешной работе в индустрии — не только талант, но и уважительное отношение к окружающим.

Совет, который стал вирусным

Киану Ривз сформулировал свою рекомендацию максимально прямо: «Старайтесь не быть чертовым придурком. Идите на работу и уважайте тех, с кем работаете, пока они не докажут, что не заслуживают вашего уважения».

Эта фраза быстро разошлась в сети, вызвав отклик у поклонников и представителей индустрии, которые отметили, что именно такая позиция часто отличает профессионалов на съёмочной площадке.

Контекст: новый проект актёра

Совет прозвучал на фоне продвижения новой комедии «Последствия», где Киану Ривз исполняет роль голливудской звезды.

По сюжету герой сталкивается с попыткой вымогательства, в которую оказывается вовлечён его адвокат по кризисным ситуациям — персонаж, сыгранный Джоной Хиллом.

В истории также участвуют близкие героя, роли которых исполнили Кэмерон Диаз и Мэтт Бомер. Вместе они пытаются выяснить, кто из прошлого мог быть заинтересован в давлении на главного персонажа.

Простая формула профессионализма

Высказывание Киану Ривза отражает негласные правила индустрии, где рабочая атмосфера и репутация часто оказываются не менее важными, чем актёрское мастерство.

Подчёркивая значимость уважения и адекватного поведения, актёр фактически свёл сложную профессию к базовому принципу: умение работать с людьми остаётся ключевым фактором успеха.

#интервью #Киану Ривз #советы
