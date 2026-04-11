Смерть Мэттью Перри: суд назвал виновную и вынес приговор

Дата публикации: 11.04.2026
Женщина, признанная виновной в распространении запрещённых веществ, приведших к гибели актёра Мэттью Перри, получила 15 лет лишения свободы. Приговор был вынесен 8 апреля федеральным судом США.

Роль обвиняемой

По материалам дела, Джасвин Сангха занималась незаконным оборотом сильнодействующих рецептурных препаратов и содержала помещение, использовавшееся для их распространения. Следствие установило, что она передавала вещества своему сообщнику Эрику Флемингу, который имел контакт с окружением актёра.

Как развивались события

Прокуратура утверждает, что в октябре 2023 года Сангха и Флеминг реализовали партию кетамина, предназначенную для Мэттью Перри. Передача происходила через его помощника. Всего, по данным обвинения, речь шла о десятках флаконов препарата.

28 октября 2023 года актёру была введена доза, которая оказалась смертельной. В результате произошла остановка сердца, и 54-летний Перри скончался.

Итоги расследования

Следствие пришло к выводу, что действия обвиняемой напрямую связаны с распространением вещества, повлёкшим смерть. Суд согласился с доводами прокуратуры и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Дело стало одним из наиболее резонансных в контексте незаконного оборота рецептурных препаратов и их последствий.

#преступность #прокуратура #наркотики
