Не только омоложение: чем опасны популярные косметологические процедуры

Дата публикации: 12.04.2026
Реклама обещает быстрый эффект омоложения без последствий, однако даже популярные косметологические процедуры могут нести серьёзные риски.

Об этом рассказал пластический хирург Александр Бебих, подчеркнув, что безопасность напрямую зависит от квалификации специалиста и индивидуальных особенностей пациента.

Почему важно знать не только эффект

Даже процедуры без скальпеля остаются медицинским вмешательством. Их результат зависит не только от технологии, но и от правильной техники выполнения, дозировки и состояния кожи пациента.

Какие процедуры требуют осторожности

Инъекции ботокса

Цель процедуры: уменьшение мимических морщин и визуальное омоложение лица.

Как работает: препарат вводится в мышцы лица и временно блокирует передачу нервных импульсов, за счёт чего снижается их активность и разглаживаются морщины.

Риски: при неправильной дозировке или технике возможны асимметрия, опущение век и «замороженная» мимика. Также возможны индивидуальные реакции организма.

Химические пилинги

Цель процедуры: обновление кожи, улучшение её текстуры и уменьшение морщин.

Как работает: на кожу наносятся кислоты, которые удаляют верхний слой клеток и запускают процесс регенерации.

Риски: при ошибках возможны ожоги, рубцы и пигментация. Особенно опасны самостоятельные процедуры в домашних условиях.

Аппаратные методики

Цель процедуры: подтяжка кожи, улучшение контуров лица и повышение упругости.

Как работает: воздействие радиочастот, ультразвука или лазера прогревает глубокие слои кожи и стимулирует выработку коллагена.

Риски: при неправильных настройках возможны ожоги и повреждение подкожных тканей, включая жировой слой.

Инъекции Radiesse

Цель процедуры: восстановление объёмов лица и разглаживание морщин.

Как работает: под кожу вводится гель на основе гидроксиапатита кальция, который заполняет ткани и стимулирует выработку коллагена.

Риски: препарат может уплотняться, образовывать комки и вызывать асимметрию, а также осложнять будущие операции.

Нитевой лифтинг

Цель процедуры: подтяжка кожи и коррекция возрастных изменений.

Как работает: под кожу вводятся специальные нити, которые фиксируют ткани и создают эффект лифтинга.

Риски: возможны неровности, асимметрия и видимые дефекты при неправильной установке нитей.

Как снизить вероятность осложнений

Ключевой фактор безопасности — выбор квалифицированного специалиста и осознанный подход к процедуре.

Перед вмешательством важно обсудить не только ожидаемый результат, но и возможные риски, а также учитывать индивидуальные особенности организма.

Почему это важно

Даже самые распространённые процедуры не являются полностью безопасными.

Понимание их принципа работы и возможных последствий помогает принимать взвешенные решения и избегать серьёзных осложнений.

#безопасность #косметология
