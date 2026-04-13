Поклонники сериала "Эйфория" давно подозревали неладное: казалось, что между Сидни Суини и Зендаей пролегла невидимая стена. И их интуиция не подвела! Источник, близкий к съёмочной площадке третьего сезона, откровенно рассказал Daily Mail, что актрисы действительно избегают друг друга, и не только за кадром, но и во время работы. Именно поэтому на громкой премьере в Лос-Анджелесе две главные звезды, Суини и Зендая, так и не появились вместе на фотоколле. Но, вопреки расхожим слухам, дело вовсе не в якобы флирте Сидни с Томом Холландом, женихом Зендаи. Истинная причина разлада оказалась куда более приземлённой – финансовый вопрос, а именно – гонорары актрис.

Итак, слухи о романе Сидни с Томом Холландом, который, кстати, по данным инсайдеров, уже обменялся кольцами с Зендаей, оказались ложными. Корень проблемы кроется в стремительном взлёте популярности Сидни Суини за последние годы. Ей стало невыносимо мириться с тем, что её коллега Зендая получает за съёмки значительно больше. Более того, возросшая слава, по словам того же источника, заметно изменила поведение Сидни на площадке. Она стала более требовательной и порой сложной в общении. Вот прямая речь инсайдера: "Когда Сидни на съёмочной площадке, у неё определённо много требований к тому, что ей нужно и чего она хочет для работы, поэтому это может быть сложно для некоторых". Для Зендаи, напротив, такое поведение неприемлемо, ведь она всегда славилась своим профессионализмом и покладистым нравом: "Зендаю очень любят, и с ней было приятно работать на съёмочной площадке. Она настоящий профессионал, очень приземлённая, очень добрая и благодарная".

Завершение культовой "Эйфории"

К слову, третий сезон "Эйфории" от Сэма Левинсона появится на экранах уже 12 апреля. Однако поклонников ждёт и грустная новость: создатели проекта официально подтвердили, что этот сезон станет заключительным для когда-то культового шоу. Эпоха "Эйфории" подходит к концу.

Причины закрытия и новые горизонты Зендаи

Одной из ключевых причин, по которой "Эйфория" уходит в историю, стала невероятная занятость Зендаи. Сейчас она активно участвует в промотуре своего нового фильма "Вот это драма!" и её график съёмок расписан на годы вперёд. Очевидно, что актриса теперь предпочитает крупные блокбастеры и не желает тратить время на сериалы. Есть и ещё одна важная деталь: в марте 2026 года Зендая впервые появилась на публике с обручальным кольцом. Всё указывает на то, что актриса тайно вышла замуж за своего давнего возлюбленного Тома Холланда. Пара, которая встречается уже как минимум пять лет (хотя официально подтвердила отношения только в 2021 году), похоже, сделала следующий шаг. Зендая неоднократно заявляла в интервью, что после замужества планирует сократить количество проектов, и, судя по всему, этот момент настал.