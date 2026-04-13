Выбрасывать старые полотенца не спешите – даже спустя годы их можно вернуть к жизни. Со временем ткань становится жёсткой из-за остатков порошка, минералов жёсткой воды и частиц кожи. Эксперт по стирке Речелль Баланзат пояснила изданию Real Simple, что именно это покрытие делает волокна грубыми и снижает впитываемость.

Многие пытаются решить проблему кондиционером, но это ошибка. Баланзат отмечает, что он создаёт плёнку, которая лишь временно делает ткань мягкой, но ухудшает её свойства.

По словам эксперта по уборке Алисии Соколовски, эффективнее использовать уксус. Полотенца нужно стирать отдельно в горячей воде без порошка, добавив полстакана или целый стакан уксуса – он удаляет остатки моющих средств и минералы. Затем их следует постирать повторно с небольшим количеством порошка (примерно половина нормы).

Сушить полотенца лучше при средней температуре, предварительно встряхнув. Слишком высокая температура повреждает волокна. Для дополнительной мягкости можно использовать шерстяные шарики для сушки.

Однако даже при хорошем уходе у полотенец есть срок службы. Если они остаются жёсткими, плохо впитывают влагу, имеют неприятный запах или повреждения, их пора заменить. В среднем недорогие полотенца служат до двух лет, а качественные - до 5-10 лет, отмечает Соколовски.