Привычка сидеть, закинув ногу на ногу, долгое время считалась вредной. Однако современные исследования показывают, что для большинства людей она не представляет опасности. Об этом пишет The Conversation.

Учёные отмечают, что убедительных доказательств вреда этой позы нет: она не повреждает позвоночник и не приводит к износу тазобедренных или коленных суставов. Ключевую роль играет не положение ног, а длительное пребывание без движения.

Представление о «правильной» посадке сформировалось из устаревших норм дисциплины и осанки, которые со временем стали восприниматься как медицинские рекомендации. Возникающий дискомфорт при долгом сидении со скрещенными ногами объясняется сигналом организма о необходимости сменить положение.

Исследования не обнаружили универсальной «идеальной» позы для сидения: позвоночник способен адаптироваться к разным положениям. Аналогично и с суставами. Дело в том, что они испытывают значительно большую нагрузку при ходьбе и беге, поэтому кратковременное изменение их положения не связано с развитием заболеваний.

Связь с варикозом также не подтверждена: заболевание развивается из-за нарушений работы венозных клапанов и зависит от возраста, наследственности, беременности, лишнего веса и длительного стояния. В отдельных случаях врачи могут временно рекомендовать избегать этой позы, например, после операций или при локальной боли.

Специалисты считают, что основное значение имеет регулярная смена положения и движение. Именно разнообразие поз и умеренная физическая активность важнее попыток постоянно сидеть «идеально».