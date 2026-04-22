Информационный шум утомляет незаметно, а восстановить контакт с собой помогают вовсе не сложные техники, а элементарные ритуалы: мягкое освещение за час до сна, медленная еда с чувством вкуса каждого кусочка и прогулки босиком по траве. Как привычка откладывать телефон в другую комнату, дышать с мягкой улыбкой и вести дневник без правил способна вернуть душевное равновесие лучше любых тренингов?

Велнес-мастер Ольга Курлович рассказывает, что для сохранения ментального здоровья важны повседневные привычки, которые помогают поддерживать внутреннее равновесие. По словам эксперта, здоровый сон начинается не в постели, а за час до нее. В это время стоит сделать освещение мягким и теплым, проветрить комнату и отложить решение важных вопросов до следующего дня. Ложиться и просыпаться желательно в одно и то же время, даже в выходные. «Питание — это тоже форма заботы о себе. Начинать день лучше со стакана теплой воды, есть не торопясь, чувствуя вкус каждого кусочка. Полезно обращать внимание на самочувствие после еды: тело само подсказывает, что ему подходит. Яркие овощи, зелень и специи на тарелке поднимают настроение уже своим видом».

Эксперт также отмечает, что прогулки без определенного маршрута помогают восстановить контакт с собой. Стоит замечать не только глазами, но и носом: запах хвои, влажной земли, цветов. В теплое время года полезно ходить босиком по траве или песку — это приятно стимулирует нервные окончания.

«Информационный шум утомляет, даже если мы его не замечаем. Рекомендуется устраивать себе час без экрана утром и вечером, а также делать паузу на день-два от новостных лент. Вместо пролистывания ленты можно полистать красивый журнал или фотоальбом. Вечер без гаджетов за час до сна помогает переключиться. Телефон лучше оставить в другой комнате. В освободившееся время можно порисовать, даже если нет навыков, написать письмо от руки или просто посидеть у окна, наблюдая, как темнеет небо». Как поясняет эксперт, медитация — это время для того, чтобы побыть с собой. Простые способы: дыхание с мягкой улыбкой на выдохе, наблюдение за облаками или благодарность в тишине — вспомнить три вещи, за которые вы признательны этому дню.

«Творчество не требует мастерства. Это способ выразить себя: рисовать красками или мелками, лепить из глины, вести дневник без правил, составлять коллажи из журналов. Главное — не результат, а процесс».

Эксперт подчёркивает, что физическая активность должна приносить радость, а не служить только сжиганию калорий. Утренняя йога, плавание в теплом бассейне, прогулки в активном темпе без усилия, мягкий фитнес с инструктором, который ориентируется на комфорт, помогают почувствовать тело живым и гибким.