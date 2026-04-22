Идея о том, что плач может способствовать похудению, активно обсуждается в соцсетях, однако научные данные говорят о другом. Несмотря на популярность этого утверждения, слезы не являются эффективным способом снижения веса.

Сжигает ли плач калории

Во время плача организм действительно тратит энергию, но в крайне небольшом объеме. По оценкам специалистов, это около 1–1,5 килокалории в минуту — сопоставимо с обычным смехом.

Даже продолжительный плач не может существенно повлиять на вес: за 20 минут организм расходует всего несколько десятков килокалорий, что не имеет значимого эффекта для похудения.

Почему создается иллюзия снижения веса

Иногда во время сильных эмоциональных переживаний человек действительно может терять вес. Однако это связано не с плачем как таковым, а с сопутствующими факторами — снижением аппетита, стрессом или изменением режима питания.

Влияние на стресс и гормоны

Плач играет важную роль в регуляции эмоционального состояния. Во время слез в организме активируются процессы, способствующие снижению уровня стресса.

Эмоциональные слезы связаны с выработкой гормонов, и после плача многие отмечают ощущение облегчения, расслабления и ясности мыслей.

Связь с кортизолом

Считается, что плач помогает частично снизить уровень кортизола — гормона стресса. Его избыток действительно связан с накоплением жира, особенно в области живота, нарушениями сна и хронической усталостью.

Однако влияние слез на этот процесс косвенное и не может рассматриваться как инструмент похудения.

Эффект «эмоциональной разрядки»

После плача организм может выделять эндорфины и окситоцин — вещества, связанные с чувством облегчения и внутреннего комфорта. Это объясняет, почему после слез часто становится легче, даже если сама ситуация не изменилась.

Когда стоит обратить внимание

Плач — естественная реакция, но в некоторых случаях он может сигнализировать о проблемах. Поводом обратиться за помощью могут быть частые беспричинные слезы, нарушение сна, снижение интереса к жизни или ощущение эмоционального истощения.

Плач не является способом похудения и не может заменить физическую активность или сбалансированное питание. Тем не менее он выполняет важную функцию — помогает справляться со стрессом, регулировать эмоциональное состояние и поддерживать психологическое равновесие.