Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Эмоции вслух: как крик и протяжное пение помогают справиться со стрессом 0 97

Люблю!
Дата публикации: 23.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эмоции вслух: как крик и протяжное пение помогают справиться со стрессом

Крик, протяжное пение и другие формы громкого голосового выражения эмоций могут играть важную роль в психологическом и физическом состоянии человека. Несмотря на то что подобные практики часто воспринимаются как проявление сильных чувств или даже неуместного поведения, специалисты всё чаще говорят о их терапевтическом эффекте.

Голос как инструмент эмоциональной разрядки

Громкое выражение эмоций — будь то крик или пение — помогает снизить внутреннее напряжение. По данным исследований, вокальная активность способствует уменьшению уровня стресса и расслаблению организма, в том числе за счёт снижения уровня кортизола — гормона стресса.

Особенно заметен эффект, когда человек позволяет себе выразить накопленные эмоции без подавления. Такой «выход» чувств может снижать тревожность и улучшать общее психологическое состояние.

Почему именно пение работает

Пение, в том числе протяжное и народное, задействует дыхание, голосовые связки и резонаторы тела. Это создаёт комплексное воздействие на организм. Специалисты отмечают, что во время пения улучшается вентиляция лёгких, активизируется кровообращение и повышается концентрация внимания.

Кроме того, пение стимулирует выработку эндорфинов — веществ, связанных с ощущением удовольствия и облегчения. Это объясняет, почему после пения люди часто чувствуют эмоциональный подъём и внутреннее облегчение.

Особенность протяжных народных песен

Протяжные песни занимают особое место в традиционной культуре. Они требуют длительного дыхания, устойчивого звука и глубокого вовлечения в процесс. Такая манера исполнения тренирует дыхательный аппарат и способствует естественному звучанию голоса.

В ряде культур подобные техники связаны с так называемым «открытым» или «белым» голосом — способом пения, при котором используется мощное, свободное звучание, близкое к крику, но контролируемое и безопасное при правильной технике.

Физиологический эффект: не только эмоции

Пение и голосовые практики воздействуют не только на психику, но и на тело. Во время звукоизвлечения происходит своеобразная вибрация, которая может оказывать эффект внутреннего «массажа» и улучшать общее самочувствие.

Также отмечается, что регулярное пение помогает укреплять дыхательную систему и может положительно влиять на иммунитет.

Когда это действительно полезно

Эксперты подчёркивают: ключевое значение имеет контекст. Контролируемое выражение эмоций через голос — например, в одиночестве, на природе или в рамках творческой практики — может быть полезным и безопасным.

При этом неконтролируемый крик в стрессовых ситуациях или конфликте, наоборот, может усугубить эмоциональное состояние. Поэтому важно различать осознанную разрядку и импульсивную реакцию.

...Крик и протяжное пение — это не просто эмоциональные проявления, а естественные механизмы саморегуляции. Они помогают снизить уровень стресса, улучшить дыхание и общее самочувствие. При грамотном и осознанном использовании такие практики могут стать доступным способом поддержания психологического баланса.

×
Читайте нас также:
#культура #голос #эмоции #стресс #дыхание #здоровье #пение #психология
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
2
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кайли Миноуг.
Изображение к статье: Оптимальными показателями артериального давления считаются 120 мм на 80 мм рт. ст. и ниже.
Изображение к статье: Ложь нередко проявляется не в самих словах, а в поведении человека.
Изображение к статье: Как подготовить квартиру к отпуску: 7 полезных советов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео