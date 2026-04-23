Весеннее солнце кажется мягким и безопасным, однако в апреле уровень ультрафиолетового излучения уже достаточно высок, чтобы повлиять на состояние кожи. Даже при облачной погоде лучи способны вызвать пигментацию и раздражение, поэтому защита лица становится актуальной уже в начале сезона.

Почему весной кожа особенно уязвима

После зимнего периода кожа теряет часть защитных механизмов и становится более чувствительной к внешним факторам. В это время возрастает риск появления пигментных пятен и лёгких ожогов, особенно у людей, склонных к фоточувствительности.

По словам дерматолога Нины Рус, в интервью для Elle, даже кратковременное пребывание на солнце требует защиты, так как ультрафиолет активно воздействует на кожу уже весной.

Как правильно защищать лицо

Если планируется находиться на улице более 15–20 минут, рекомендуется использовать крем с SPF не ниже 20–30. Для кожи, склонной к пигментации, лучше выбирать средства с более высокой степенью защиты — SPF 50.

Также стоит следить за показателем UV Index в погодных приложениях: при значении от 3 и выше защита становится обязательной. Дополнительно рекомендуется носить солнцезащитные очки, так как кожа вокруг глаз наиболее тонкая и быстрее реагирует на ультрафиолет.

В повседневном макияже можно использовать средства с защитными фильтрами — например, BB-кремы или пудру с SPF.

Подготовка кожи к солнечному сезону

Чтобы снизить воздействие солнечных лучей, важно поддерживать кожу изнутри и снаружи. В рационе стоит увеличить количество овощей и фруктов, богатых бета-каротином.

Уход также играет важную роль: регулярное увлажнение и мягкое отшелушивание помогают укрепить кожный барьер. Кроме того, использование косметики с солнцезащитными фильтрами должно стать ежедневной привычкой, а не только частью отдыха на пляже.

Почему защита важна уже сейчас

Весенний период — это время, когда кожа особенно нуждается в внимательном уходе. Регулярная защита от солнца помогает сохранить её здоровье, предотвратить преждевременное старение и избежать нежелательной пигментации.