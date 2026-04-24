Чистка зубов сразу после кофе может навредить эмали из-за временного повышения кислотности во рту, предупредила стоматолог Энн Нгуенчанг. Об этом пишет Yahoo Health.

По её словам, органические кислоты, содержащиеся в напитке, на некоторое время размягчают эмаль, поэтому механическое воздействие в этот момент способно вызвать микроповреждения, истончение защитного слоя и рост чувствительности зубов.

Специалист отметила, что лучше чистить зубы до кофе: так удаляется ночной налёт и уменьшается оседание пигментов. Если же чистка была после еды, рекомендуется подождать около 30 минут перед употреблением напитка, чтобы эмаль успела восстановиться.

В случае, когда зубы уже почищены после кофе, врач советует прополоскать рот водой. Это помогает снизить кислотность и частично убрать красящие вещества. Также она рекомендует не злоупотреблять кофе, сокращать количество сахара, использовать трубочку для холодных напитков и чаще выбирать воду или травяные настои с низкой кислотностью.