Серотонин играет ключевую роль в регулировании настроения, эмоционального состояния и общего самочувствия. Снижение его уровня может быть связано с развитием депрессии, тревожности и других психоэмоциональных нарушений.

Об этом сообщил врач-диетолог, профессор Олег Швец.

Что такое серотонин

Серотонин — это нейромедиатор, который частично выполняет и функции гормона. Он передаёт сигналы между нервными клетками как в центральной, так и в периферической нервной системе.

Это вещество влияет на память, обучение, чувство удовлетворённости, а также регулирует сон, аппетит, температуру тела и поведение. Его дефицит связывают с ухудшением настроения и развитием психических расстройств.

Роль в организме

Серотонин участвует сразу в нескольких важных процессах:

влияет на эмоциональную стабильность и способность концентрироваться;

участвует в работе желудочно-кишечного тракта и регулирует пищеварение;

задействован в формировании сна через выработку мелатонина;

способствует заживлению тканей, влияя на сосуды;

участвует в регуляции сексуального поведения.

При этом как недостаток, так и избыток серотонина могут негативно сказываться на здоровье.

Чем опасен дефицит

Если организм вырабатывает недостаточно серотонина или неэффективно его использует, это может проявляться в виде депрессии, тревожности, проблем со сном и пищеварением.

В тяжёлых случаях возможны более серьёзные состояния, включая обсессивно-компульсивные расстройства и панические реакции.

Как повысить уровень серотонина

Одним из ключевых факторов является питание. Серотонин синтезируется из триптофана — незаменимой аминокислоты, которая поступает с пищей.

Как правильно: включать в рацион продукты, богатые триптофаном — рыбу, яйца, молочные продукты, индейку, орехи, семена и злаки. При этом важно сочетать их с углеводами, которые помогают усвоению аминокислот.

Также значимую роль играет образ жизни.

Как правильно: регулярно бывать на солнце хотя бы 10–15 минут в день — это способствует улучшению настроения и повышению уровня витамина D.

Физическая активность также влияет на гормональный баланс.

Как правильно: уделять не менее 30 минут аэробным нагрузкам несколько раз в неделю и дополнять их силовыми тренировками.

Важные ограничения

Некоторые пищевые и растительные добавки могут влиять на уровень серотонина, однако их приём требует консультации врача. Самолечение в этом случае может быть небезопасным.

Почему важно соблюдать баланс

Чрезмерное повышение серотонина может привести к так называемому серотониновому синдрому — опасному состоянию, которое сопровождается нарушением сознания, повышением давления, судорогами и другими симптомами.

Поэтому любые попытки повлиять на уровень этого вещества должны быть осознанными и контролируемыми.