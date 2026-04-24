Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Низкий уровень серотонина и депрессия: врач объяснил, как это связано 0 237

Люблю!
Дата публикации: 24.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Низкий уровень серотонина и депрессия: врач объяснил, как это связано

Серотонин играет ключевую роль в регулировании настроения, эмоционального состояния и общего самочувствия. Снижение его уровня может быть связано с развитием депрессии, тревожности и других психоэмоциональных нарушений.

Об этом сообщил врач-диетолог, профессор Олег Швец.

Что такое серотонин

Серотонин — это нейромедиатор, который частично выполняет и функции гормона. Он передаёт сигналы между нервными клетками как в центральной, так и в периферической нервной системе.

Это вещество влияет на память, обучение, чувство удовлетворённости, а также регулирует сон, аппетит, температуру тела и поведение. Его дефицит связывают с ухудшением настроения и развитием психических расстройств.

Роль в организме

Серотонин участвует сразу в нескольких важных процессах:

  • влияет на эмоциональную стабильность и способность концентрироваться;
  • участвует в работе желудочно-кишечного тракта и регулирует пищеварение;
  • задействован в формировании сна через выработку мелатонина;
  • способствует заживлению тканей, влияя на сосуды;
  • участвует в регуляции сексуального поведения.

При этом как недостаток, так и избыток серотонина могут негативно сказываться на здоровье.

Чем опасен дефицит

Если организм вырабатывает недостаточно серотонина или неэффективно его использует, это может проявляться в виде депрессии, тревожности, проблем со сном и пищеварением.

В тяжёлых случаях возможны более серьёзные состояния, включая обсессивно-компульсивные расстройства и панические реакции.

Как повысить уровень серотонина

Одним из ключевых факторов является питание. Серотонин синтезируется из триптофана — незаменимой аминокислоты, которая поступает с пищей.

Как правильно: включать в рацион продукты, богатые триптофаном — рыбу, яйца, молочные продукты, индейку, орехи, семена и злаки. При этом важно сочетать их с углеводами, которые помогают усвоению аминокислот.

Также значимую роль играет образ жизни.

Как правильно: регулярно бывать на солнце хотя бы 10–15 минут в день — это способствует улучшению настроения и повышению уровня витамина D.

Физическая активность также влияет на гормональный баланс.

Как правильно: уделять не менее 30 минут аэробным нагрузкам несколько раз в неделю и дополнять их силовыми тренировками.

Важные ограничения

Некоторые пищевые и растительные добавки могут влиять на уровень серотонина, однако их приём требует консультации врача. Самолечение в этом случае может быть небезопасным.

Почему важно соблюдать баланс

Чрезмерное повышение серотонина может привести к так называемому серотониновому синдрому — опасному состоянию, которое сопровождается нарушением сознания, повышением давления, судорогами и другими симптомами.

Поэтому любые попытки повлиять на уровень этого вещества должны быть осознанными и контролируемыми.

×
Читайте нас также:
#депрессия #питание #лечение #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
3
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кайли Миноуг.
Изображение к статье: Оптимальными показателями артериального давления считаются 120 мм на 80 мм рт. ст. и ниже.
Изображение к статье: Ложь нередко проявляется не в самих словах, а в поведении человека.
Изображение к статье: Как подготовить квартиру к отпуску: 7 полезных советов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео