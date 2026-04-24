Серотонин играет ключевую роль в регулировании настроения, эмоционального состояния и общего самочувствия. Снижение его уровня может быть связано с развитием депрессии, тревожности и других психоэмоциональных нарушений.
Об этом сообщил врач-диетолог, профессор Олег Швец.
Что такое серотонин
Серотонин — это нейромедиатор, который частично выполняет и функции гормона. Он передаёт сигналы между нервными клетками как в центральной, так и в периферической нервной системе.
Это вещество влияет на память, обучение, чувство удовлетворённости, а также регулирует сон, аппетит, температуру тела и поведение. Его дефицит связывают с ухудшением настроения и развитием психических расстройств.
Роль в организме
Серотонин участвует сразу в нескольких важных процессах:
- влияет на эмоциональную стабильность и способность концентрироваться;
- участвует в работе желудочно-кишечного тракта и регулирует пищеварение;
- задействован в формировании сна через выработку мелатонина;
- способствует заживлению тканей, влияя на сосуды;
- участвует в регуляции сексуального поведения.
При этом как недостаток, так и избыток серотонина могут негативно сказываться на здоровье.
Чем опасен дефицит
Если организм вырабатывает недостаточно серотонина или неэффективно его использует, это может проявляться в виде депрессии, тревожности, проблем со сном и пищеварением.
В тяжёлых случаях возможны более серьёзные состояния, включая обсессивно-компульсивные расстройства и панические реакции.
Как повысить уровень серотонина
Одним из ключевых факторов является питание. Серотонин синтезируется из триптофана — незаменимой аминокислоты, которая поступает с пищей.
Как правильно: включать в рацион продукты, богатые триптофаном — рыбу, яйца, молочные продукты, индейку, орехи, семена и злаки. При этом важно сочетать их с углеводами, которые помогают усвоению аминокислот.
Также значимую роль играет образ жизни.
Как правильно: регулярно бывать на солнце хотя бы 10–15 минут в день — это способствует улучшению настроения и повышению уровня витамина D.
Физическая активность также влияет на гормональный баланс.
Как правильно: уделять не менее 30 минут аэробным нагрузкам несколько раз в неделю и дополнять их силовыми тренировками.
Важные ограничения
Некоторые пищевые и растительные добавки могут влиять на уровень серотонина, однако их приём требует консультации врача. Самолечение в этом случае может быть небезопасным.
Почему важно соблюдать баланс
Чрезмерное повышение серотонина может привести к так называемому серотониновому синдрому — опасному состоянию, которое сопровождается нарушением сознания, повышением давления, судорогами и другими симптомами.
Поэтому любые попытки повлиять на уровень этого вещества должны быть осознанными и контролируемыми.
