Голуби больше не сядут на ваш подоконник: гуманные способы избавления от пернатых 0 540

Дата публикации: 26.04.2026
Изображение к статье: Голуби больше не сядут на ваш подоконник: гуманные способы избавления от пернатых

Городские голуби часто создают дискомфорт жителям квартир, загрязняя подоконники и шумя на козырьках балконов. Существуют гуманные способы, позволяющие отвадить птиц, не причиняя им физического вреда.

Эффективным методом считается использование визуальных отпугивателей, таких как старые CD-диски, фольгированные ленты или муляжи хищников. Птицы боятся ярких бликов и иллюзии присутствия врага, поэтому начинают облетать такие места стороной. Также можно применять резкие запахи уксуса, пряностей или эфирных масел. Необходимо разложить пропитанную ими ткань там, где обычно собираются пернатые.

Громкие звуки, вибрации и ультразвуковые устройства тоже вынуждают их покинуть территорию. Некоторые предпочитают смазывать поверхности вазелином или маслом, чтобы лапы птиц скользили по выступу. Такую смазку необходимо регулярно обновлять, особенно после дождя.

Самым надёжным вариантом защиты признана установка специальных сеток на окна и балконы. Это физически препятствует приземлению птиц и одновременно защищает жильё от проникновения насекомых.

