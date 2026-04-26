Профиль на сайте знакомств формирует первое впечатление — и часто именно оно становится решающим. Психолог Рене Монди отмечает: из-за огромного выбора в дейтинг-приложениях мужчины склонны быстрее оценивать анкеты и строже отбирать потенциальных партнёров.

При этом отталкивают не внешние параметры вроде роста или веса, а поведенческие и коммуникативные детали. Издание Huffpost выяснило, какие моменты чаще всего становятся «стоп-сигналом».

Несовпадение взглядов

Для многих мужчин важна ценностная близость. Один из опрошенных признался, что не готов строить отношения с женщиной с противоположными политическими убеждениями. По его опыту, даже сильная симпатия не компенсирует различия в мировоззрении.

Неуважение ко времени

Опоздания и отмены встреч в последний момент воспринимаются как тревожный знак. Один из мужчин рассказал, что после срыва свидания и повторного опоздания без извинений решил больше не продолжать общение. Для него это стало показателем отношения к партнёру.

Отсутствие диалога

Свидания, где разговор держится только на одном человеке, быстро теряют смысл. Если собеседница не задаёт вопросов, не делится своими мыслями и не проявляет интереса, создаётся ощущение, что ей нужно лишь внимание, а не реальные отношения.

Попытка ускорить события

Чрезмерная поспешность также отпугивает. Разговоры о браке или серьёзных планах уже на первом свидании могут создать давление. Многие воспринимают это как нарушение личных границ и повод не продолжать знакомство.

Совет психолога

Рене Монди рекомендует не ограничиваться раздражением после неудачных знакомств, а анализировать свои реакции. Понимание того, что именно вызывает дискомфорт, помогает точнее определить собственные ценности и ожидания.

Иногда полезно пересмотреть свои критерии. Жёсткие требования могут мешать заметить человека, который на самом деле подходит. В практике психолога был случай: мужчина искал партнёршу исключительно с высшим образованием, но в итоге нашёл гармоничные отношения с женщиной без диплома — зато с жизненным опытом, зрелостью и стремлением к развитию.

Это напоминание о том, что в отношениях важны не формальные критерии, а совпадение по сути.