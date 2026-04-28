Фото: соцсети.
Алсу показала новый образ после громкого развода.
Развод Алсу и бизнесмена Яна Абрамова стал одной из самых обсуждаемых тем 2024 года. Расставание сопровождалось судебными разбирательствами и привлекло внимание общественности. После завершения процесса певица заметно изменилась: стала чаще появляться на публике и активнее делиться новостями в социальных сетях.
Смелая фотосессия с мотоциклом
Недавно артистка опубликовала новую серию снимков. На фотографиях 42-летняя Алсу позирует рядом с мощным мотоциклом, выбрав для съемки дерзкий и современный образ. Она предстала в объемной кожаной куртке, джинсах с подворотами и черных ботильонах. Образ дополнили аккуратная укладка и выразительный макияж с акцентом на глаза.
Реакция поклонников
Фотосессия вызвала активный отклик в соцсетях. Подписчики оставили сотни комментариев, отметив, что перемены в жизни певицы пошли ей на пользу. Многие восхитились внешним видом артистки и пожелали ей счастья, подчеркнув, что она выглядит уверенной и обновлённой.
