Людмила Гурченко ушла из жизни в 2011 году. Ее дочь Мария Королева пережила мать всего на шесть лет — в 2017 году она скончалась из-за проблем с сердцем. Сегодня единственной прямой наследницей актрисы остается внучка Елена Королева.

Закрытый образ жизни

В ноябре Елене исполнилось 42 года. В отличие от знаменитой бабушки, она не стремится к публичности, редко появляется в светской хронике и ведет довольно закрытую жизнь. На ее личный блог подписано чуть более тысячи человек.

Смелый образ

Недавно Королева сделала редкое исключение и опубликовала фотографии с прогулки по городу. На снимках она предстала в необычном и выразительном образе: черный кожаный тренч, круглые темные очки и яркий акцент — синяя помада.

Что с вдовцом актрисы

Напомним, в конце прошлого года в СМИ обсуждали слухи о положении вдовца Гурченко Сергея Сенина. Сообщалось, что он якобы остался без жилья, однако мужчина быстро опроверг эту информацию. Сейчас он живет в арендованном доме в одной из подмосковных деревень и не жалуется на условия.