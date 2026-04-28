Внучка Гурченко впервые за долгое время появилась в соцсетях

Люблю!
Дата публикации: 28.04.2026
Единственная наследница Гурченко показала редкие кадры.

Людмила Гурченко ушла из жизни в 2011 году. Ее дочь Мария Королева пережила мать всего на шесть лет — в 2017 году она скончалась из-за проблем с сердцем. Сегодня единственной прямой наследницей актрисы остается внучка Елена Королева.

В ноябре Елене исполнилось 42 года. В отличие от знаменитой бабушки, она не стремится к публичности, редко появляется в светской хронике и ведет довольно закрытую жизнь. На ее личный блог подписано чуть более тысячи человек.

Недавно Королева сделала редкое исключение и опубликовала фотографии с прогулки по городу. На снимках она предстала в необычном и выразительном образе: черный кожаный тренч, круглые темные очки и яркий акцент — синяя помада.

Что с вдовцом актрисы

Напомним, в конце прошлого года в СМИ обсуждали слухи о положении вдовца Гурченко Сергея Сенина. Сообщалось, что он якобы остался без жилья, однако мужчина быстро опроверг эту информацию. Сейчас он живет в арендованном доме в одной из подмосковных деревень и не жалуется на условия.

#СМИ #интернет #соцсети #знаменитости
