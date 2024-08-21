Комариный «апокалипсис»: кровососы будут питаться до холодов, а затем впадут в спячку

На прошлой неделе люди в социальных сетях жаловались на, казалось бы, беспрецедентное нашествие комаров. Даже президент республики Эдгар Ринкевич назвал это комариным «апокалипсисом». Энтомолог Волдемар Спуньгис в программе TV3 «900 секунд» утверждает, что нынешние комары будут питаться до тех пор, пока не наступят холода, и только тогда они впадут в спячку, пишет tv3.lv .

В Латвии известно 30 видов комаров, недавно обнаружено еще пять. Крупный кровосос – это наш «обычный» комар, который встречается часто, говорит энтомолог Вольдемар Спуньгис: «У него несколько поколений в год. Последнее относится к третьему поколению. Количество осадков, выпавших две недели назад, было очень благоприятным для размножения комаров. Последнее поколение размножилось очень хорошо».

В реках и озерах яйца комаров погибают, потому что их поедают хищники. Однако лужи для них хороший дом. В контейнерах с водой на заднем дворе также могут содержаться личинки комаров.

Комары распределены неравномерно. Несколько дней назад в Селии не было комаров, энтомолог объясняет это разным количеством осадков, выпавших в Латвии в последние недели.

Лето, вообще, время, когда различные насекомые предаются активной жизни. Но осень медленно приближается. Август был влажным и теплым, поэтому комары размножились. Энтомолог утверждает, что эти комары являются спящими, потому что способны зимовать в подвалах и пещерах.

«Они отправятся зимовать, когда станет холоднее, но до тех пор они будут продолжать питаться».

Комарам для размножения нужна кровь. Задача самцов — оплодотворение, поэтому они питаются нектаром, богатым сахаром. Кровь необходима самкам, чтобы отложить как можно больше яиц, говорит энтомолог.