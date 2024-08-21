Психолог рассказал, чем служба в латвийской армии полезна для молодежи

«Прежде всего важно помнить, что мы являемся членом сильнейшего военного альянса в мире - членство в НАТО не является само собой разумеющимся и никому не дается - вступление Латвии в НАТО было непростым и потребовало существенной суммы ресурсов, по сути Латвия пережила экономическую, правовую, политическую, военную и дипломатическую трансформацию - трудный процесс присоединения, несомненно, вознаградил нас, то есть укрепление нашей международной безопасности и в рамках этого сотрудничества существуют механизмы, предназначенные для предотвращения угроз национальной безопасности. Информации о войне имеется очень много, но важно не полагаться безоговорочно на предположения, заблуждения или манипуляции в этом объеме информации».

Молодые воины, поступающие в армию по линии Службы обороны государства, «уровень угрозы не воспринимают как столь великий или непреодолимый и в службе усматривают больше приобретений, чем потерь».

Служба по призыву, уверен господин Харитонс, молодому человеку «даст большее чувство безопасности, ибо получит как информацию, так практические навыки, как помочь себе и другим, уменьшит внутреннее беспокойство и незнание, если таковое есть».