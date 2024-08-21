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Психолог рассказал, чем служба в латвийской армии полезна для молодежи 1

Наша Латвия
Дата публикации: 21.08.2024
BB.LV
Психолог рассказал, чем служба в латвийской армии полезна для молодежи

Национальные вооруженные силы оказывают поддержку личному составу через Центр психодиагностики. Его психолог Эрнийс Харитонс поделился своими рассуждениями в интервью Latvijas Avīze.

«Прежде всего важно помнить, что мы являемся членом сильнейшего военного альянса в мире - членство в НАТО не является само собой разумеющимся и никому не дается - вступление Латвии в НАТО было непростым и потребовало существенной суммы ресурсов, по сути Латвия пережила экономическую, правовую, политическую, военную и дипломатическую трансформацию - трудный процесс присоединения, несомненно, вознаградил нас, то есть укрепление нашей международной безопасности и в рамках этого сотрудничества существуют механизмы, предназначенные для предотвращения угроз национальной безопасности. Информации о войне имеется очень много, но важно не полагаться безоговорочно на предположения, заблуждения или манипуляции в этом объеме информации».

Молодые воины, поступающие в армию по линии Службы обороны государства, «уровень угрозы не воспринимают как столь великий или непреодолимый и в службе усматривают больше приобретений, чем потерь».

Служба по призыву, уверен господин Харитонс, молодому человеку «даст большее чувство безопасности, ибо получит как информацию, так практические навыки, как помочь себе и другим, уменьшит внутреннее беспокойство и незнание, если таковое есть».

# армия
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    21-го августа

    Служба в армии делает из человека с собственным, индивидуальным Я, раба, подчиняющегося приказам. Не многие могут осознавать эту трансформацию и сопративлятся этому. Поэтому, такие овцы, полезны государственной машине, которая жуёт, высасывая соки, а потом выплёвывает человека, когда он становится бесполезен.

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