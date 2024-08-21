Синоптики предупредили о новой волне жары, которая идет на Латвию

Согласно последнему прогнозу, в конце этой недели в Латвии будет солнечно и жарко.

В четверг на большей части страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны ливни с грозами, временами небо прояснится. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного, максимальная температура воздуха составит +17...+22 градуса.

В пятницу небо будет частично затянуто облаками и местами пройдут дожди, на побережье ожидаются порывы юго-западного ветра до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью сохранится выше +10 градусов, днем достигнет +19...+24 градусов.

Согласно нынешним прогнозам, в субботу и воскресенье в Латвии ожидается сухая и солнечная погода, ветер будет умеренно дуть с юго-запада. Температура воздуха повысится и в воскресенье, скорее всего, во многих местах достигнет +30 градусов, по ночам будет не прохладнее +13...+19 градусов.

Ожидается, что уже в понедельник жара отступит, а следующая неделя в целом, вероятно, будет теплой, часто будет светить солнце.