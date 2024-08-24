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Латышского школьника отдали в русскую среду: чиновники Минобразования молчат как партизаны 2

Наша Латвия
Дата публикации: 24.08.2024
BB.LV
Латышского школьника отдали в русскую среду: чиновники Минобразования молчат как партизаны

В редакцию обратилась мама ученика, пожелавшая накануне начала учебного года рассказать, как устраивала своего ребенка в 7-й класс школы. Ее рассказ звучал так:

– Согласно Закону об образовании в Латвии каждый ребенок обязан получать дошкольную подготовку и базовое образование. Кроме того, Конституция гарантирует финансируемое государством начальное образование и среднее образование. Но это – по закону. А я расскажу, с чем на практике столкнулась моя семья, устраивая ребенка в 7-й класс.

Сразу оговорюсь: латышский – наш родной язык, сын учился в латышской школе, соответственно, с латышским языком обучения. Да, он не отличник, но и не какой-то двоечник-лентяй. Просто у каждого ребенка свои способности, и, возможно, в чем-то он действительно недотягивал до уровня гимназии, в которую потом поступили его более успешные одноклассники.

Не стану описывать экзамены, это отдельная тема. Могу сказать лишь, что не понимаю, зачем устраивать ребятам такой дикий стресс. Я училась и в школе, и в колледже, и в одном из достаточно престижных вузов – но такого стресса я не испытывала никогда. Но это так, к слову.

Мы подали документы в другую школу. У нас их приняли, а некоторое время спустя мы узнали, что сына «отсеяли» – дескать, проходной балл «не соответствует». Аналогичная картина повторилась и в нескольких других школах – складывалось впечатление, что в этих школах учеников сортируют, как фрукты на овощебазе, выбирая самых «качественных»!

После долгих поисков школы, которая бы подходила нам в смысле локации и где бы согласились нас взять, мы нашли учебное заведение: школу, в которой исторически преподавание происходило на русском языке и где на латышский перейдут только с этого учебного года!

Я надеюсь, что мой парень быстро освоится в новом коллективе, потому что он неплохо говорит по-русски. Учиться он в любом случае будет на родном языке, так что в этом смысле ему, возможно, будет даже легче, чем его одноклассникам.

Но меня поражает другое. Если по закону каждый ребенок в Латвии обязан получить базовое образование (9 классов), по какому праву некоторые школы позволяют себе сортировать детей на «лучших» и «худших», исходя из оценок в табеле, еще на этапе 7-го класса?

Понятно, каждое учебное заведение заинтересовано в способных и талантливых – таких и учить проще, и результаты будут соответствующие. Но тогда получается, что эти школы «снимают сливки», а другие обречены забирать всех, кого отсеяли: со средними способностями, с проблемным поведением и т.д.

Понятно, что результаты таких школ априори будут хуже! Учителям в таких школах будет гораздо труднее, что, опять же, не может не сказываться на качестве образования. Соответственно, выпускники таких школ уже изначально будут менее конкурентоспособными – как в смысле продолжения образования в колледже или в вузе, и в дальнейшем на рынке труда… Законна ли вообще подобная «сортировка»?

От редакции.

Практика «отсева» в школах, описанная читательницей, показалась странной и нам. Мы попросили прокомментировать данную проблему (если таковая действительно существует) Министерство образования и науки. К сожалению, по прошествии недели никакого ответа не получили.

В свою очередь, если кто-либо из читателей столкнулся с чем-либо подобным, приглашаем поделиться своим опытом либо написав на адрес э-почты latvija@bb.lv, либо позвонив нам на «Горячую линию» по телефону 27208855 по понедельникам и средам с 9:00 до 11:00.

#образование #школы
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Комментарии (2)

  • J
    Jekaterina
    24-го августа

    Не вижу проблемы, будучи человеком, у которого родной язык не латышский, спокойно поступила в 3 гимназию. Для этого и существуют отдельные школы и гимназии, где априори учатся более умные дети, там и программа насыщеннее и сложнее. Для остальных, чей уровень знаний будет пониже есть остальные обычные школы, где уровень знаний на среднем, общедоступном уровне.

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  • A
    Anim
    24-го августа

    "Соответственно, выпускники таких школ уже изначально будут менее конкурентоспособными"

    Почему будут? Сын этой мамы уже менее конкурентоспособен, что и продемонстрировано поступлением в школы.

    Интеллектуальным развитием ребёнка ещё в детсаде следовало озаботиться.

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