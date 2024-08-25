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Латвийский метеоролог дал жуткий прогноз: используйте последние годы своей жизни с умом 2

Наша Латвия
Дата публикации: 25.08.2024
BB.LV
Латвийский метеоролог дал жуткий прогноз: используйте последние годы своей жизни с умом

Известный в Латвии метеоролог Янис Траллис поделился весьма печальным прогнозом. На этот раз не только для нашей страны.

Метеоролог уверен, из-за изменения климата наша цивилизация погибнет уже в этом столетии.

«Из-за глобального потепления цивилизация погибнет уже в этом столетии, вариантов нет. Наука неумолима. Чем ниже рождаемость, тем лучше – пострадавших будет меньше. Политика больше не важна. Используйте последние годы своей жизни с умом, не верьте политикам и прочим лжецам», - написал он в своем микроблоге «Х».

Чуть позже Траллис дополнил мысль.

«Не буду читать комментарии под этим постом, потому что у меня нет цели кого-то убедить. Не верь – сам виноват, будешь жертвой, я предупредил. У меня нет ни экономического, ни политического влияния, но у меня есть опыт ежедневного отслеживания метеорологических данных на протяжении более 20 лет», - подытожил он.

#климат #погода
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Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    25-го августа

    Очередной глобалист. Глобальгое потепление- глобальное отупение.

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    25-го августа

    Аминь. И тьфу. Я мизантроп. Следующая цивилизация будет синтетической, цифровой. Успеет развиться.

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