Латвийский метеоролог дал жуткий прогноз: используйте последние годы своей жизни с умом

Известный в Латвии метеоролог Янис Траллис поделился весьма печальным прогнозом. На этот раз не только для нашей страны.

Метеоролог уверен, из-за изменения климата наша цивилизация погибнет уже в этом столетии.

«Из-за глобального потепления цивилизация погибнет уже в этом столетии, вариантов нет. Наука неумолима. Чем ниже рождаемость, тем лучше – пострадавших будет меньше. Политика больше не важна. Используйте последние годы своей жизни с умом, не верьте политикам и прочим лжецам», - написал он в своем микроблоге «Х».

Чуть позже Траллис дополнил мысль.

«Не буду читать комментарии под этим постом, потому что у меня нет цели кого-то убедить. Не верь – сам виноват, будешь жертвой, я предупредил. У меня нет ни экономического, ни политического влияния, но у меня есть опыт ежедневного отслеживания метеорологических данных на протяжении более 20 лет», - подытожил он.