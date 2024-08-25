Латвийский метеоролог дал жуткий прогноз: используйте последние годы своей жизни с умом

Известный в Латвии метеоролог Янис Траллис поделился весьма печальным прогнозом. На этот раз не только для нашей страны.
Метеоролог уверен, из-за изменения климата наша цивилизация погибнет уже в этом столетии.
«Из-за глобального потепления цивилизация погибнет уже в этом столетии, вариантов нет. Наука неумолима. Чем ниже рождаемость, тем лучше – пострадавших будет меньше. Политика больше не важна. Используйте последние годы своей жизни с умом, не верьте политикам и прочим лжецам», - написал он в своем микроблоге «Х».
Чуть позже Траллис дополнил мысль.
«Не буду читать комментарии под этим постом, потому что у меня нет цели кого-то убедить. Не верь – сам виноват, будешь жертвой, я предупредил. У меня нет ни экономического, ни политического влияния, но у меня есть опыт ежедневного отслеживания метеорологических данных на протяжении более 20 лет», - подытожил он.
Nelasīšu komentārus zem šī ieraksta, jo man nav mērķa kādu pārliecināt. Netici - pats vainīgs, pats būsi cietējs, es brīdināju. Man nav nekādas ekonomiskas vai politiskas ietekmes, toties man ir pieredze, vairāk nekā 20 gadus diendienā sekojot meteoroloģiskajiem datiem. https://t.co/VV0guvB6g4— Jānis Trallis (@meteozinas) August 25, 2024
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