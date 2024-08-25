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Желтое предупреждение! Синоптики выступили с заявлением о погоде в Латвии в воскресенье 1

Наша Латвия
Дата публикации: 25.08.2024
LETA
Желтое предупреждение! Синоптики выступили с заявлением о погоде в Латвии в воскресенье

Воскресенье будет солнечным и очень жарким - температура воздуха достигнет даже более 30 градусов по Цельсию, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

Из-за жары в Латвии выпущено желтое предупреждение, которое будет действовать с 11 утра до 20 вечера. С приходом солнца индекс ультрафиолетового излучения (УФ) достигнет среднего уровня, поэтому синоптики также призывают длительно не находиться под прямыми солнечными лучами.

Воздух прогреется до +27..+31 градуса. Юго-восточные, южные ветры будут дуть медленно или умеренно, но во второй половине дня ветер станет западым и усилится. В западных районах ожидаются порывы до 15-17 м/с.

К вечеру количество облаков увеличится, и местанами на западе страны ожидаются кратковременные дожди, также возможны грозы.

В Риге также будет солнечная погода, а столбик термометра поднимется до отметки +29..+31 градус. Вечером тучи принесут кратковременный дождь.

#погода
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    25-го августа

    Чтоб этим комарам сегодня, на здоровье чихалось ☠️

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