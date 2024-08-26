В начале сентября в Латвии пройдут военные учения, которые охватят всю страну

С 3 сентября по 8 октября по всей Латвии пройдут организованные Национальными вооруженными силами (НВС) всеобъемлющие учения государственной обороны "Намейс-2024", в которых примут участие приблизительно 11 000 латвийских военнослужащих, а также солдат стран-союзников и земессаргов.

В учениях "Намейс-2024" примут участие военнослужащие и земессарги из всех подразделений НВС, в том числе курсанты службы государственной обороны, военнослужащие запаса и солдаты вооруженных сил союзников.

В целях улучшения и усиления потенциала для выполнения задач в случае угрозы государству в рамках учений "Намейс-2024" запланировано сотрудничество с Центром операционного управления гражданской обороны, в том числе с Государственной канцелярией и отраслевыми министерствами, подведомственными им учреждениями, учреждениями государственной безопасности, несколькими самоуправлениями и коммерсантами, которые окажут необходимую для нужд государственной обороны поддержку с целью укрепления системы государственной обороны в Латвии.

Учения организуются в сотрудничестве со штабом многонациональной дивизии НАТО "Север". В них будут задействованы солдаты стран-союзниц из США, Эстонии и Литвы, входящие в состав механизированной пехотной бригады сухопутных войск многонациональной боевой группы НАТО, штаба многонациональной бригады НАТО в Латвии, подразделения интеграционных сил НАТО в Латвии, командования вооруженных сил Канады в Латвии. Ход учений будет поддерживаться Объединенными силами реагирования, а также представителями штабов НАТО различных уровней.

В рамках учений "Намейс-2024" в сентябре НВС планирует провести трехдневные мобилизационные учения для ограниченного количества персонала, в ходе которых будет проверена работа мобилизационных механизмов с целью их дальнейшего совершенствования. Учения пройдут на территории ответственности 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

Во время учений "Намейс-2024" в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной НВС продолжат принимать меры по укреплению приграничной полосы страны. Планируется начать размещение приобретенных средств контрмобильности, в первую очередь для блокировки дорог, а также для укрепления инфраструктуры пограничных контрольных пунктов Государственной пограничной охраны и отделов погранохраны фортификациями.

В ответ на новые вызовы безопасности система обороны Латвийского государства должна быть всеобъемлющей и основываться на готовности всего общества и государственных структур к преодолению кризиса, а также на устойчивости к внешнему влиянию.

Система всеобъемлющей государственной обороны включает в себя не только органы государственной обороны или государственного управления, но и представителей частного сектора, предприятия, неправительственные организации, население и других лиц.

Целью системы всеобъемлющей государственной обороны является содействие созданию системы планирования, координации и партнерства в реализации государственно важных функций между государственными органами, а также частным сектором, неправительственными организациями и населением. Практическая задача системы - определить для каждого государственного органа конкретные задачи и роль в обороне страны.

Учения "Намейс" проводятся по всей Латвии с 2014 года. Регулярное проведение военных учений играет важную роль в поддержании и укреплении боевого потенциала НВС, которые всегда должны находиться на стабильно высоком уровне для обеспечения возможности вовремя отреагировать на потенциальные угрозы и гарантировать безопасность Латвии.

НВС сообщает, что в ходе учений по главным и региональным дорогам Латвии будут передвигаться солдаты и военная техника Латвии и стран-союзников. В ходе выполнения учебных задач будут осуществляться полеты военной авиации в воздушном пространстве Латвии, в том числе на малых высотах, а также боевые стрельбы на полигонах.

Во время учений будет работать информационный телефон 2863 7064.

Заметивших подозрительные действия жителей НВС призывает связываться со Службой государственной безопасности по круглосуточному телефону 6720 8964 или по электронной почте "info@vdd.gov.lv".

О подозрительных действиях вблизи границы жителей призывают сообщать в национальный координационный центр Государственной пограничной охраны по круглосуточным телефонам 6707 5616 и 6707 5718.