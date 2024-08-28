Латвия ставит печальные рекорды: даже в США заинтересовались исчезновением латвийцев

Авторитетное американское издание Newsweek напечатало статью о мировых проблемах демографии. Латвия в публикации была отмечена особо. Увы, не в самом хорошем свете.

Практически на первом месте

«Несмотря на то, что в ноябре 2022 года численность населения мира превысила 8 миллиардов человек, рост мирового населения замедляется. Тем не менее это снижение не является одинаковым по всему миру: в то время как некоторые страны демонстрируют взрывной рост, другие сокращаются», – пишет издание.

И далее приводит список из десяти самых быстро уменьшающихся по численности населения стран мира. Латвия в нем на пятом месте. Но учитывая, что первые четыре места у непонятных островных полугосударств-полутерриторий, можно констатировать, что ЛР на самом деле в мировых лидерах по депопуляции. Вот прямо на первом месте.

Черный список

Вот этот список. На официальном первом месте Острова Кука, которые уменьшаются на 2,24% в год. Далее идут Американское Самоа, заморская территория Франции под названием Сен-Пьер и Микелон, Пуэрто-Рико, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Эстония и Микронезия.

Что-то подсказывает, что с рождаемостью на большинстве вышеозначенных островов все в порядке, но имеется большой отток населения по каким-либо причинам. Одна из них – наличие рядом большого, более успешного государства с лучшими перспективами для жизни. Как в случае с Пуэрто-Рико, например.

Эта зависимый от США остров со статусом «неинкорпорированной организованной территории» фактически находится под управлением США, не являясь их неотъемлемой частью. Пуэрториканцы спят и видят, как бы по-настоящему присоединиться к Америке, но Вашингтон их не берет. Вот и приходится большим числом эмигрировать в США, раз уж Америка сама не хочет приходить на остров.

Перспективы туманные

«В ходе анализа 236 стран и территорий по всему миру было подсчитано, что в 40 из них население сокращается, причем в некоторых из них население сокращается на один процент в год или более. Данные были собраны в рамках Всемирной книги фактов правительства Соединенных Штатов, опубликованной Центральным разведывательным управлением (ЦРУ)», – сообщает издание.

В Латвии, по данным ЦРУ, население сокращается на 1,14% в год. В Литве на 1,05%, в Эстонии – на 0,76%.

Как объясняют журналу эксперты, эта тенденция в основном связана с устойчиво низкими (а в некоторых случаях и крайне низкими) показателями рождаемости, особенно во многих странах Европы. «Страны с резким сокращением численности населения часто сочетают в себе низкую рождаемость, отток населения и относительно старую структуру населения. Особенно в странах Юго-Восточной и Восточной Европы наблюдается быстрое сокращение населения из-за сочетания интенсивной эмиграции и устойчиво низкой рождаемости», – пишет Newsweek.

От себя заметим, что в случае с Латвией ситуация несколько иная. Миграционный баланс в стране уже несколько лет близок к нулевому (уезжает и приезжает примерно одинаковое число людей), но рождаемость сейчас крайне низкая. Высока также смертность, особенно усугубившаяся в ковидные годы.

Сейчас смертность в Латвии уменьшается. Но перспективы восстановления рождаемости пока очень туманные. Возможно, она вообще никогда не вернется на прежний, довольно неплохой для Европы уровень, наблюдавшийся еще несколько лет назад – 1,8 ребенка на женщину.

Нехорошие тенденции

Американский журнал также особо отмечает сокращение населения в России – на 0,49% в год. Это меньше, чем даже в Эстонии. Но все проблемы у страны еще впереди, полагают эксперты из США.

«Россия занимает 16-е место в мире по темпам сокращения населения. Россия уже довольно давно сталкивается со сложными демографическими тенденциями – низкой рождаемостью, стагнацией или сокращением населения, огромными региональными диспропорциями (многие периферийные регионы быстро сокращаются), а также с устойчиво высокой смертностью и плохим здоровьем населения», – говорят специалисты.

«Теоретически война могла бы увеличить население России, если бы Россия смогла захватить много новых территорий, а вместе с ними и население, – рассуждают американские эксперты. – Но на самом деле это иллюзия. Даже если бы Россия добилась успеха в своем вторжении, ей достались бы разбитые и полностью разрушенные города, в которых остались бы старые и уязвимые люди, а это не тот рост населения, о котором мечтал бы Путин. Но что еще более важно, война на самом деле приводит к большему количеству смертей, инвалидности и ранений многих российских мужчин в пиковом продуктивном и репродуктивном возрасте. Это ведет к более быстрому сокращению рабочей силы, усилению давления на здравоохранение и уменьшению рождаемости – это те самые тенденции, которые Путин одержимо пытался переломить».

Кстати, в самих США численность народонаселения растет, но весьма скромными темпами – 0,67% в год. И это при огромном притоке мигрантов, которые толпами штурмуют южную границу Соединенных Штатов.

Другие приоритеты

Увы, улучшив показатели миграции за счет роста доходов населения, в последние годы пусть и раздутого инфляцией, Латвия провалилась в яму низкой рождаемости. Как оттуда выбраться, никто не знает.

Теоретически, немного подтянуть рождаемость можно было бы за счет увеличения детских пособий, строительства новых детсадов и школ и прочих подобных госпрограмм, но как мы понимаем, нынче у страны другие приоритеты. Госбюджет на 2025 год будет на 13 млн евро меньше, чем в 2024 году. В этих условиях гарантированно получат средства лишь военные, полиция и другие силовики. На детей прибавок не предусмотрено.

У властей, правда, есть еще один инструмент улучшения демографии – миграция. В более мирное время им бы можно было и воспользоваться, но сейчас, в нынешних международных условиях приток любых чужаков был бы воспринят и политически, и на бытовом уровне как угроза той самой безопасности, на которую сейчас отправляют все дополнительно заработанные деньги. Но рано или поздно этим рычагом придется воспользоваться, если только Латвия не решила и дальше ставить мировые рекорды по депопуляции. По всем прогнозам ученых, роста рождаемости в странах Европы не будет как минимум в перспективе ближайших ста лет. Наоборот, детей будет появляться все меньше и меньше.

Те же самые процессы будут идти и в других регионах мира. Со временем естественный прирост населения прекратится даже в Африке, и тогда с депопуляцией придется бороться всем миром. Но кое-кто до этого момента может и недотянуть.