Такого не было даже в советское время! Очевидец в шоке от увиденного в магазине

Несколько покупателей заметили нечто необычное – в магазине «Maxima» можно купить сливы по акционной цене 36 центов за килограмм. Но! Страна-производитель этих слив указана как…Северная Корея.

«Вот, с кем мы торгуем! Даже не помню, чтобы видел какие-либо товары из этой страны в советское время», - написал в социальных сетях очевидец, добавив к публикации фото.

В комментариях люди выразили свое недоумение.

«Опа, это же нарушение международных санкций!», - указал один из пользователей.

«Можно сварить коммунистическое варенье», - пошутил другой.

Чтобы узнать, как такое возможно, журналисты портала la.lv связались с представителями «Maxima».

Специалист по связям с общественностью «Maxima Latvija» Лиене Дупате-Угуле поясняет: «Для "Maxima Latvija" важна практика справедливой торговли, указывающая правильную информацию о стране происхождения продукта, цене и другую важную для клиентов информацию. Приносим извинения нашим клиентам за ситуацию, когда из-за человеческой ошибки была неправильно указана страна-производитель слив. Страна происхождения сливы – Северная Македония.

Насколько нам известно, это единичный случай, связанный с человеческой ошибкой при смене ценника на его акционный вариант. Эта ситуация уже устранена и в настоящее время мы работаем над этим, чтобы не допустить таких или схожих в будущем. Еще раз приносим извинения за это недоразумение, отмечая при этом хорошую новость: сегодня и завтра цены на сливы снижены.»