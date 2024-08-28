В четверг в Латвии станет еще жарче

В четверг днем на большей части Латвии воздух прогреется до +24...+28 градусов, прогнозируют синоптики.

При слабом восточном, юго-восточном ветре на пару градусов прохладнее по-прежнему будет на Курземском побережье Рижского залива.

День ожидается солнечный, без осадков.

Минимальная температура воздуха ближайшей ночью составит +8...+14 градусов.

В Риге в четверг ожидается сухая и солнечная погода, будет дуть слабый восточный, юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью в центре города будет колебаться у отметки +15 градусов, в пригородах столицы она опустится до +10...+13 градусов, а во второй половине дня столбики термометров поднимутся до +26...+27 градусов.