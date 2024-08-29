Экологи бьют тревогу по поводу идеи министерства: загрязнение пойдет в Энгуре, Юрмалу и Ригу

Консультативный совет по окружающей среде недавно выступил с заявлением о недопустимости установки садков для разведения форели в Рижском заливе.

Разведение форели в открытых садках сопряжено с большим риском загрязнения, объяснили в программе Латвийского радио Магда Йентгена, руководитель водной программы Всемирного фонда природа, а также Юрис Айгарс, директор Латвийского института гидроэкологии.

«В настоящее время Кабмин подписал проект распоряжения, которое позволит провести тендер, в котором смогут подать заявку различные предприниматели, планирующие начать бизнес в сфере аквакультуры в Рижском заливе. На данный момент интерес проявила одна компания, которая хочет разводить форель.

Теоретически в Министерстве земледелия указали, что выиграть конкурс могут разные компании, например, производители водорослей или мидий, но такого интереса не было. Интерес проявил именно этот заводчик форели», — пояснила Йентгена.

Именно поэтому экологи, выражая свою обеспокоенность, говорят именно о плане выращивания форели в Рижском заливе, ведь эта хозяйственная деятельность загрязняет море.

«Это хозяйственная деятельность, которая ни на копейку не лучше и ни на копейку не хуже, чем, скажем, та же свиноферма. Но это деятельность, которая вызывает загрязнение», - сказал Айгарс.

Однако если идея разведения форели продвинется вперед, необходимо искать какие-то механизмы или технологии компенсации загрязнения, которые бы полностью предотвратили это, сказал Айгарс, потому что через несколько лет этого может потребовать европейская зеленая политика.

«В принципе, это в интересах самой компании. Они сами должны быть очень заинтересованы в этом процессе оценки воздействия на окружающую среду», - отметил Айгарс.

В этом процессе очень важна оценка воздействия на окружающую среду, в ходе которой проводится исследование, рассматривающее все возможные последствия конкретной экономической деятельности на окружающую среду, также надо искать альтернативные места, где конкретный план мог бы быть реализованы», — пояснил Айгарс.

«Мы уже говорили, что залив, возможно, не самое лучшее место. Если вы действительно хотите [разводить форель], возможно, для этого лучше подойдет море», - отметил Айгарс.

Полную экологическую оценку еще планируется провести, но на данный момент планируется, что разведение форели может осуществляться в двух близких друг к другу районах – напротив Мерсрагса и Рои.

Йентгена указала, что уже существует слишком много потенциальных рисков, чтобы развивать эту идею, полагаясь только на честность бизнесменов, которые вложат огромные средства в предотвращение этих рисков.

«Мы считаем, что не стоит рисковать и продвигать эту идею. Тем более, что речь идет о заливе. Если бы мы говорили об открытом море, это был бы другой разговор, но здесь много рисков, и мы не видим, чтобы страна и народ выиграли от этого. Все эти загрязнения потекут в сторону Энгуре, Юрмалы, Риги.

Мы уже сейчас не достигаем наших национальных и международных целей в отношении загрязнения моря, а при этом все еще думаем, разрешить ли бизнес, который будет загрязнять море еще больше», - считает она.

Между тем Айгарс отметил, что на его памяти это уже третий случай, когда в латвийских водах обсуждается возможность создания рыбных ферм. Первые два были не слишком серьезными, но на этот раз, по известным ему сведениям, инвестор уже привлечен. Если на этот раз заинтересованной компании удастся внедрить технологии, предотвращающие загрязнение окружающей среды от разведения форели, например, за счет использования не открытых, а закрытых садков, то эту идею еще можно поддержать, оценил Айгарс, но в противном случае это действительно рискованно.

Эксперты признали, что, например, выращивание тех же мидий было бы гораздо лучшим вариантом с точки зрения окружающей среды, но, к сожалению, как показали исследования Латвийского института гидроэкологии, выращивание мидий не является коммерчески выгодным.