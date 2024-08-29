Слово латвийского пацана: взрослые оценили уровень насилия среди детей

Начало осени знаменуется Днем знаний, повсюду в городах мы увидим празднично одетых ребят в приподнятом настроении. Тем временем накануне 1 сентября в Кабинете министров рассматривали совсем не веселое Информационное сообщение об искоренении и недопущении эмоционального и физического насилия в образовательных учреждениях.

В Латвии 35,5% детей испытывали издевательства со стороны сверстников, что существенно выше среднего уровня в 22,6% среди развитых стран Организации экономического сотрудничества и развития.

"Издевательство есть сложное поведение"

Закон о защите прав детей в пункте 9–й статьи 1 определяет насилие как "всех видов физическая или эмоциональная жестокость, сексуальное использование, оставление без присмотра или другого вида обращение, угрожающее или могущее угрожать здоровью, жизни, развитию или самоуважению ребенка".

Однако не только в отношении детей возможны проявления насилия в образовательной среде. В документе МОН приводятся семь его видов, в т. ч. между учителями и родителями, а также в отношении прочих лиц на территории учебного заведения. "Вторично рассматриваются также другие виды отношений, например, насилие между взрослыми, если оно происходит в учебном заведении, или насилие в семье, ибо эти процессы влияют также на образовательную среду и обучаемого, а также на самочувствие педагогов".

В настоящее время противодействие вышеназванным негативным тенденциям в нашей стране "разрозненно, фрагментарно, не разработан единый план действий, обеспечивающий всеобъемлющее решение проблем, а также способствующий улучшению ситуации".

Самым распространенным видом насилия в школах Латвии ведомство Анды Чакши ("Новое Единство") считает издевательство, или в его английском обозначении вошедшем в нашу речь как буллинг. "Издевательство есть сложное поведение, которое может осуществляться на многих уровнях, начиная с осознанного вреда репутации сверстников и сокрытия вещей до запугивания и контроля жертвы, в результате которого насильник способен убедить окружающих, что он пострадавший". "Значимая роль есть также в различии размера сил (физического, численного, социального или вымышленного) между жертвой и насильником".

По оценкам социальных психологов, в половине случаев как раз посторонние могли бы помешать развитию негативных сценариев — однако с их молчаливого согласия происходят обзывание, унижение, пинки, плевки, воровство. "Иногда дети издеваются над своими сверстниками или насильственно, чтобы привлечь к себе внимание и стать популярными, получить влияние или удовлетворить нужду принадлежать и включаться в какую–то из групп сверстников. Насилие может осуществляться также в силу чувства неуверенности, мести, неудовлетворенности жизнью, переживаемого в семье насилия или одиночества".

Без гендерной и классовой разницы

Отличием Латвии от государств–участников ОЭСР, среди коих происходили исследования насилия школах, заключается в том, что в странах "старого" капитализма проделки одноклассников "более чувствуют мальчики и школьники с низким социально–экономическим положением семьи", однако у нас такой разницы нет. Вот это равенство!

Зато в ЛР по сравнению с прочими странами "золотого" и "позолоченного" миллиарда, которые входят в ОЭСР, почти наполовину больше случаев насилия в течение месяца — 29% против 20%. А по исследованию программы профилактики и ранней интервенции KiVa, и вообще 40% учащихся в течение пары месяцев сталкивались с буллингом.

При опросах относительное большинство пострадавших учеников — 53%, отмечали, что на них нападали одноклассники. Еще 29% сообщили, что это были "друзья", 22% — "другие школьники из моей школы".

Что поразительно, сами педагоги, хотя и редко (7%), но признавались, что подвергаются физическому насилию — причем 77% определили в качестве агрессоров школьников.

Государственной службе качества образования принадлежит опрос учащихся, при котором выяснилось, что среди видов школьного насилия превалирует нанесение ударов (18%), однако присутствуют и угрозы острыми предметами, в т. ч. ножами (3%), а равно и принуждение употреблять одурманивающие вещества (2%).

Гораздо более распространенным является эмоциональное насилие. В нем за последние годы появилась новая тенденция — распространение позорящих слухов, фотографий и видеоклипов в социальных сетях. Такому издевательству подверглось 5,5% учеников (6,2% мальчиков и 4,9% девочек).

В целом же обстановку в школах можно оценить с точки безопасности как выше средней — удовлетворяет она 73% родителей и 60% самих школьников.

Что такое мобинг

Этим термином от английского mob — толпа — обозначают групповое преследование — когда доминирует стайное поведение.

Между тем на вопрос — почему ты не вмешиваешься в издевательство над одноклассником — 45% ребят пожимают плечами, "я не знал, что делать". Еще 31% полагали, что "это не было слишком серьезно". Также нашлось 26%, которым "было страшно, что стану пострадавшим".

Более чем в половине школ Латвии за последний год не было учебных занятий о мобинге, а 36% учащихся вообще не знает, что обозначает это понятие.

С другой стороны, потерпевшие часто приходят к выводу, что в происшествиях виноваты они сами. 32% полагают, что пострадали от своего внешнего вида, 31% — от других интересов по сравнению с прочими, 27% — от своего характера, и 22% — от других способов коммуникации.

"Беспокоящим" в МОН назвали то обстоятельство, что 11% латвийских школьников подвергались нападкам — каждый день, 33% — несколько раз в неделю. И 61% — не искали помощи. Мотивация разная — полагали, что сами могут разрешить ситуацию, считали преследования несущественными, а то и опасались, что может стать еще хуже…

В настоящее время в Латвии к программе KiVa, предполагающую профилактику насилия на ранней стадии, присоединились 60 школ, к концу года намечено подключить еще 120. Определенная роль возлагается на школьное самоуправление.

Однако школа — это зеркало общества, а там у нас далеко не все благополучно.

НАКАЗАНИЕ

В возрасте 11–18 лет к детям в Латвии могут применяться и принудительные меры воспитательного характера. Начиная с 14 лет в соответствии с Уголовным законом и Законом об административной ответственности может быть вынесено наказание за нарушения или преступные деяния._

ЗВОНОК ДРУГУ

О случаях насилия в учебных учреждениях можно сообщить на телефон доверия детей и подростков — 116111._