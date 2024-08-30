В выходные похолодает, но на следующей неделе жара вернется

В субботу холодный атмосферный фронт пересечет Латвию с запада, поэтому температура воздуха значительно понизится, но на следующей неделе, начиная со вторника, ожидается жара, прогнозируют синоптики.

В ночь на субботу в Курземе ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза. Утром и в первой половине дня дождевые облака пересекут центральную часть страны, позже они достигнут востока. Максимальная температура воздуха в субботу составит +19..+22 градуса, перед дождем в Латгале воздух прогреется до +28 градусов.

В первый день сентября ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, минимальная температура воздуха ночью +7..+12 градусов, на побережье до +17 градусов, днем температура не превысит +18..+22 градуса.

Понедельник обещает быть преимущественно солнечным, ночью в некоторых местах местами пройдет дождь. Ночью воздух остынет до +6..+13 градусов, максимальная температура днем составит +20..+24 градусов, в Латгале - до +26 градусов.

В последующие дни ожидается преимущественно солнечная и жаркая погода, температура воздуха иногда будет достигать +30 градусов. Вероятно, будет много новых температурных рекордов.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха как за сентябрь, так и за всю осень ожидается значительно выше нормы.