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В выходные похолодает, но на следующей неделе жара вернется 1

Наша Латвия
Дата публикации: 30.08.2024
BB.LV
В выходные похолодает, но на следующей неделе жара вернется

В субботу холодный атмосферный фронт пересечет Латвию с запада, поэтому температура воздуха значительно понизится, но на следующей неделе, начиная со вторника, ожидается жара, прогнозируют синоптики.

В ночь на субботу в Курземе ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза. Утром и в первой половине дня дождевые облака пересекут центральную часть страны, позже они достигнут востока. Максимальная температура воздуха в субботу составит +19..+22 градуса, перед дождем в Латгале воздух прогреется до +28 градусов.

В первый день сентября ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, минимальная температура воздуха ночью +7..+12 градусов, на побережье до +17 градусов, днем температура не превысит +18..+22 градуса.

Понедельник обещает быть преимущественно солнечным, ночью в некоторых местах местами пройдет дождь. Ночью воздух остынет до +6..+13 градусов, максимальная температура днем составит +20..+24 градусов, в Латгале - до +26 градусов.

В последующие дни ожидается преимущественно солнечная и жаркая погода, температура воздуха иногда будет достигать +30 градусов. Вероятно, будет много новых температурных рекордов.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха как за сентябрь, так и за всю осень ожидается значительно выше нормы.

#погода
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    30-го августа

    Нет, не вернётся. Будет тепло, но жары уже не будет.

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