«Это уродство! Бедные родители вынуждены тратить деньги, чтобы ребенка не высмеивали» - Катиньш

Наступил новый учебный год, и различные опросы показывают, что родители тратят не менее 100 евро на подготовку ребенка к школе.

Арнис Кактиньш, директор центра исследования рынка и общественного мнения SKDS, рассматривает этот вопрос в программе «Пресс-клуб»:

«Объективная реальность такова, что мы общество потребления, мы выражаем себя через потребление. Реклама, маркетинг пытается перевернуть все в символы статуса.

Если у тебя нет конкретных вещей, ты неудачник. Так устроено наше современное общество. Это уродство, ведь бедные родители вынуждены тратить деньги, чтобы их ребенка не высмеивали [в школе]. Я не вижу никаких решений этой проблемы».