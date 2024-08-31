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«Это уродство! Бедные родители вынуждены тратить деньги, чтобы ребенка не высмеивали» - Катиньш 1

Наша Латвия
Дата публикации: 31.08.2024
BB.LV
«Это уродство! Бедные родители вынуждены тратить деньги, чтобы ребенка не высмеивали» - Катиньш
ФОТО: Thought Co

Наступил новый учебный год, и различные опросы показывают, что родители тратят не менее 100 евро на подготовку ребенка к школе.

Арнис Кактиньш, директор центра исследования рынка и общественного мнения SKDS, рассматривает этот вопрос в программе «Пресс-клуб»:

«Объективная реальность такова, что мы общество потребления, мы выражаем себя через потребление. Реклама, маркетинг пытается перевернуть все в символы статуса.

Если у тебя нет конкретных вещей, ты неудачник. Так устроено наше современное общество. Это уродство, ведь бедные родители вынуждены тратить деньги, чтобы их ребенка не высмеивали [в школе]. Я не вижу никаких решений этой проблемы».

#школы
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2

Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    31-го августа

    Уже давно придумано, единая школьная форма и запрет телефонов в школе. Может меня директора исследования рынка взять, если он такой неуч.

    65
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