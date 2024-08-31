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Как в тюрьме! Долгожданную новинку латвийских «Lidl» оценили не все… 1

Наша Латвия
Дата публикации: 31.08.2024
BB.LV
Как в тюрьме! Долгожданную новинку латвийских «Lidl» оценили не все…

В группе Facebook «Открытия и разочарования «Lidl»» разразилась буря мнений – некоторые покупатели недовольны новинкой магазина – чтобы выйти из зоны самообслуживания, нужно отсканировать чек. Справедливости ради, большинство не видит в этом проблемы, отмечая, что во многих частях Европы подобная практика является обычным явлением.

«Я давно не была в «Lidl», и сегодня меня ждал неприятный сюрприз. Я порадовалась, что там наконец-то появились кассы самообслуживания. Но, о нет, чтобы оттуда выбраться, нужно сканировать чек...и только тогда ворота откроются! Тогда как дурак, нагруженный товаром, держа в зубах чек, пытаясь что-то отсканировать, чтобы выйти из этого кошмара. Может быть еще и у обычных касс такое введете. Если да, то уже... как в тюрьме», - пишет пользователь группы.

Синди: Не вижу в этом ничего такого, разве так сложно отсканировать чек? Ну, конец света.

Энн: Вообще в мире уже много где такое практикуют.

Как сообщалось, в «Lidl» открыла первые кассы самообслуживания. В ближайшие месяцы кассовые аппараты самообслуживания постепенно будут установлены и начнут работать во всех магазинах «Lidl» в Латвии. Планируется, что в среднем в каждом магазине будет от 6 до 10 касс самообслуживания. В магазинах по-прежнему будут использоваться традиционные кассовые аппараты для тех покупателей, которые хотят, чтобы их обслуживали.

#доска жалоб
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Комментарии (1)

  • DD
    Dmitrijs Dmitrijs
    31-го августа

    В тюрьме не так, присядь, почувствуй разницу!

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