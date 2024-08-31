На рельсы бросят миллионы: правительство лезет в карман налогоплательщиков

Как и следовало ожидать, поскольку Брюссель отказался оплачивать откуп земли под инфраструктуру Rail Baltica, а также расходы по надзору за строительством, то эти расходы придется взять на себя Латвии, или, точнее, всем нам, налогоплательщикам.

Правительство на своем последнем заседании приняло к сведению тот факт, что на вышеупомянутые цели в общей сложности может понадобиться 68,257 млн и для уплаты НДС — 4,405 млн.

Кроме того, в рамках софинансирования латвийской части базовой трассы правительство одобрило выделение 61,032 млн. При этом доля евросоюзовского софинансирования составит 406,849 млн.

И еще Латвия выделит на оплату НДС 76,894 млн, которые вернутся в доход государства.

При этом совершенно очевидно, что выделяемых денег не хватит ни на основную часть железной дороги, которая будет проходить по латвийской территории, ни тем более на остановки в Риге.

Где взять эти деньги — правительство пока не знает. Но зато известно, что Министерству сообщения в конце сентября нужно будет представить четкий план дальнейшей реализации проекта с указанием источников финансирования.

Первая очередь Rail Baltica по плану должна была быть сдана в эксплуатацию в 2030 году. Но пока ничто не свидетельствует о том, что удастся в эти сроки уложиться.

Также нет гарантий, что действительно уже на первом этапе поезд будет заходить на Рижский центральный вокзал.