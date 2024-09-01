Две трети латвийских водителей регулярно превышают скорость

По результатам исследования, самыми большими нарушителями скоростного режима являются мужчины, жители Риги и Рижского региона, а также люди среднего возраста и с более высокими доходами.

Результаты показывают, что мужчины являются более безрассудными водителями, чем женщины, когда дело доходит до превышения скорости. В превышении скорости признались 74% мужчин и 60% женщин. Мужчины также сообщают о большей амплитуде превышения скорости, чем женщины, и о более частых штрафах. По данным исследования, 66% мужчин и почти вдвое меньше женщин (36%) были оштрафованы за превышение скорости.

Если анализировать возрастные группы, то чаще всего превышение скорости встречается в возрастной группе 30-49 лет. 72% респондентов этой возрастной группы утверждают, что регулярно превышают скорость. В то же время более молодые и пожилые люди водят чуть более ответственно: 66% и 57% респондентов в возрастных группах 18-29 и 60-74 лет соответственно не превышают скорость.

Результаты исследования также показывают корреляцию между уровнем доходов людей и их поведением, связанным с превышением скорости. В частности, с ростом дохода увеличивается число тех, кто превышает скорость.

В региональном разрезе больше всего нарушителей скоростного режима в Риге и Рижском регионе (71-72%), а меньше всего - в Латгалии (56%).

Исследование также показало, что почти половина или 48% латвийских водителей никогда не были оштрафованы за превышение скорости, 42% были оштрафованы от одного до трех раз, а 10% - более трех раз.

Отвечая на вопрос, на сколько километров в час они превышают скорость, латвийские водители ответили, что превышение чаще составляет до 10 километров в час (59%), а 37% - до 20 километров в час. Только 4% говорят, что обычно превышают скорость более чем на 20 километров в час.

Опрос проводился в июне 2024 года, в нем приняли участие 1002 респондента в возрасте от 18 до 74 лет.