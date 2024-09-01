Baltijas balss logotype

Две трети латвийских водителей регулярно превышают скорость 1

Наша Латвия
Дата публикации: 01.09.2024
BB.LV
Две трети латвийских водителей регулярно превышают скорость
ФОТО: LETA

Ограничение скорости регулярно превышают 67% латвийских водителей, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским агентством "Norstat".

По результатам исследования, самыми большими нарушителями скоростного режима являются мужчины, жители Риги и Рижского региона, а также люди среднего возраста и с более высокими доходами.

Результаты показывают, что мужчины являются более безрассудными водителями, чем женщины, когда дело доходит до превышения скорости. В превышении скорости признались 74% мужчин и 60% женщин. Мужчины также сообщают о большей амплитуде превышения скорости, чем женщины, и о более частых штрафах. По данным исследования, 66% мужчин и почти вдвое меньше женщин (36%) были оштрафованы за превышение скорости.

Если анализировать возрастные группы, то чаще всего превышение скорости встречается в возрастной группе 30-49 лет. 72% респондентов этой возрастной группы утверждают, что регулярно превышают скорость. В то же время более молодые и пожилые люди водят чуть более ответственно: 66% и 57% респондентов в возрастных группах 18-29 и 60-74 лет соответственно не превышают скорость.

Результаты исследования также показывают корреляцию между уровнем доходов людей и их поведением, связанным с превышением скорости. В частности, с ростом дохода увеличивается число тех, кто превышает скорость.

В региональном разрезе больше всего нарушителей скоростного режима в Риге и Рижском регионе (71-72%), а меньше всего - в Латгалии (56%).

Исследование также показало, что почти половина или 48% латвийских водителей никогда не были оштрафованы за превышение скорости, 42% были оштрафованы от одного до трех раз, а 10% - более трех раз.

Отвечая на вопрос, на сколько километров в час они превышают скорость, латвийские водители ответили, что превышение чаще составляет до 10 километров в час (59%), а 37% - до 20 километров в час. Только 4% говорят, что обычно превышают скорость более чем на 20 километров в час.

Опрос проводился в июне 2024 года, в нем приняли участие 1002 респондента в возрасте от 18 до 74 лет.

3
1

Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    1-го сентября

    В России превышение до 20 км/ч считается погрешностью, и замечу, статистика там не хуже, чем в Латвии. Так, ячто все эти завывания. только для подготовки населения к увеличению штрафов. Бюджет то поправлять надо.

    11
    3

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео