Русский язык в латвийских медучреждениях: закон не запрещает говорить по-русски

«Очень беспокоит вопрос использования русского языка в медицинских учреждениях. Идешь на прием к врачу и не знаешь, как он будет с тобой говорить, сможешь ли ты понять все правильно… А ведь когда вопрос касается здоровья, важна каждая мелочь!

В связи с этим вопрос: если врач разговаривает с пациентом на русском языке, считается ли это нарушением со стороны врача? И если считается, какие санкции могут быть применены к этому врачу?»

Оскар Шнейдерс, руководитель отдела коммуникации Министерства здравоохранения:

– Четкий и понятный обмен информацией между пациентом и медиком является важной предпосылкой для безопасности пациента и его права на качественное лечение. Если пациенту трудно общаться на государственном языке, он может привести с собой родственника или любого другого человека по своему выбору, кто может помочь ему общаться с врачом. При необходимости пациент также может привлечь переводчика.

Помимо уже внесенных в законодательство изменений, в Закон о медицинском обслуживании также будут подготовлены предложения по усилению использования государственного языка в медицинских учреждениях.

В Министерстве здравоохранения прошло несколько встреч с молодыми врачами и Ассоциацией молодых врачей Латвии, на которых поднимался вопрос о рабочей среде и русском языке. На этих встречах использование русского языка было названо как одно из обременительных условий труда.

В больницах ранее сообщали, что, например, уже в регистратуре в момент записи к специалисту пациенту сообщают, что услуга оказывается на государственном языке. Если существует языковой барьер, пациенту рекомендуется взять с собой кого-нибудь, кто обеспечит перевод.

Помимо этого, в больницах используют технологические решения, если пациент говорит на более редко используемом языке, и привлечь переводчика в короткие сроки проблематично.

Также есть и стационары, которые собирают и обобщают информацию о том, какие языки знает медперсонал. Однако по этому вопросу следует обращаться напрямую в конкретное медицинское учреждение, поскольку в больницах используются различные решения для коммуникации с пациентами на иностранном языке в ежедневной работе.

В настоящее время Закон о правах пациентов предусматривает, что в случаях, когда пациент не владеет государственным языком и говорит только на языке, которым не владеет медик, пациент приглашает лицо, обеспечивающее перевод. Исключением являются случаи, когда это не может быть сделано по объективным причинам.

Таким образом, коммуникацию врача и пациента на русском языке, равно как и на любом другом иностранном, закон НЕ ЗАПРЕЩАЕТ. Но в то же время закон не обязывает медика общаться с пациентом на иностранном языке.

Поэтому, обращаясь в медицинское учреждение, пациент должен быть готов к тому, что не сможет требовать, чтобы врач и/или медицинский персонал в обязательном порядке говорили с ним по-русски.